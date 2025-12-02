Могат ли протестите да бъдат достатъчно мощни, за да окажат натиск върху властта

Протестът от снощи, като профил, много приличаше на този от лятото на 2020 година. Той обаче се промени от миналата седмица – тогава беше на обединената опозиция, а сега беше доминиран от либералната градска общност – такъв беше и този от 2013 г. Също така беше и географски разширен. През 2020 г. недоволството беше концентрирано в столицата, а в понеделник имаше протести и в големи областни градове – на това отдавна не сме ставали свидетели. Ако протестите от 2013 г. и 2020 г. показаха устойчивост във времето, големият въпрос е дали тези сега ще удържат и дали ще бъдат достатъчно мощни, за да окажат достатъчно натиск върху властта. Това каза политологът Димитър Ганев с ефира на „Здравей, България”.

Социологът Първан Симеонов подчерта, че недоволството първоначално е било насочено към бюджета, но се е променило като такова срещу властта. Той допълни, че вече се иска оставка на кабинета, като по негови думи Делян Пеевски е в центъра на недоволството, като има „различна степен на дразнене” спрямо лидера на „ДПС-Ново начало” и Бойко Борисов. Според него лидерът на ГЕРБ „трябва да даде крачка назад”, „ако останат сега, това напрежение ще продължи да тлее”. Симеонов обясни още, че „тази власт си мисли, че някак е върната нейната легитимност, тя не е върната, просто Слави Трифонов, „Продължаваме промяната” не успяха да се справят много добре”.

Димитър Ганев изрази позиция, че има много високо политическо и социално напрежение. Дори да не се стигне до оставка, всяко действие на властта ще предизвиква свръхреакция, каза още той. Политологът смята, че кабинетът ще се опита да овладее ситуацията до празниците, ако обаче протестите продължат и през януари, те ще бъдат трудни за удържане.

Ганев смята, че към момента е много трудно да има алтернативно мнозинство в това Народно събрание. Според него лидерите на ПП-ДБ си дават смета, че ако сега се стигне до нов вот, това ще бъде риск за тях, тъй като „на тъч линията загрява друг играч, който е с конкурент в тяхното поле – президентът Румен Радев, единствено той призова за предсрочни парламентарни избори”.

Симеонов е на мнение обаче, че Радев няма да вземе от избирателите на ПП-ДБ, а основно от пространството център, център изток. Социологът подчерта, че е възможно гласоподавателите на коалицията да станат повече.

"Протестите са един от най-красивите демократични сюжети, когато хората, на базата на своята мотивация и мислене реагират на случващото се", каза пиар експертът Георги Лозанов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той заяви, че в момента властта реставрира политическия модел на управление от 2020 г. – на разпределяне на порциите и на обръчи от фирми, който тогава напълни площадите. Няма причина да се смята, че 5 години по-късно няма да се случи същото, при положение, че ситуацията не е по-добра, допълни той.

Комуникационният експерт Нидал Алгафари е на мнение, че Бойко Борисов е наясно, че ако се стигне до нови избори, резултатите ще са същите, като сега. По негови думи протестиращите са „хора, които симпатизират на този тип политика, която водят Ивайло Мирчев и Асен Василев”. Той посочи още, че на този етап няма големи политически катаклизми, които да доведат до нови избори.

Лозанов каза още, че самите протестиращи не са тези, които са се опитали да компрометират протеста, това е дело на провокатори.

Алгафари каза, че ескалирането на напрежението не се дължи на „умните, красивите, интелигентните млади хора”, нито на симпатизанти на ГЕРБ. Той запита кога е било разрешено шествието да се раздели на две – към централата на ГЕРБ и към тази на „ДПС-Ново начало” и защо се е случило това, при положение, че там няма кой да ги чуи. По негови думи заради това разделяне на протестиращите на два лъча полицията не е успяла да овладее напрежението. Алгафари заяви, че точно водачите на тези два лъча са виновни за случилото се.

Според Лозанов вината е на тези, които са изпратили провокаторите.

Политологът Любомир Стефанов заяви в ефира на „Твоят ден”, че полицаите са позволили през пунктовете за проверка да бъдат допуснати хора с „интересни предмети, които впоследствие използваха”. Той определи хората, които ескалираха напрежението, като „катран в кацата в мед” и допълни, че става дума за около 150 човека, от които ще се окаже, че 99% са познати на полицаите от предходни техни прояви.

„Това, което се случи вчера, не беше спонтанен изблик на гняв. Едни хора отидоха да търсят челен сблъсък с полицията – да бият, да бъдат набити и да вандализират”, каза още той.

Политологът обясни, че хората от протеста са знаели, че такива прояви могат да се случат, но са били категорични, че няма да позволят фокусът да бъде изместен, а недоволството – опорочено и откраднат.

Той призова мнозинството на парламента да чуе гражданите.

Стефанов акцентира на факта, че протестът е обединил разнородни социално-политически групи и е обхванал и много големи градове в страната.

Той беше категоричен, че гражданското общество го има, активно е и вече дълбоко е пуснало корени в живота на българите.