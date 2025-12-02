  • Instagram
Иво Сиромахов: Власт не се сваля с кафенца и селфита

Писателят и сценарист Иво Сиромахов направи остър коментар в социалните мрежи относно ескалацията на напрежението в София и протестите срещу приемането на Бюджет 2026. В своята публикация той направи исторически паралел със събитията от 1997 година и свалянето на правителството на Жан Виденов.

"Само да ви напомня, че ако през 1997 година футболните агитки не бяха излезли на улицата, сега Жан Виденов още щеше да е на власт", написа Сиромахов.

Според сценариста ефективните действия за промяна изискват повече от мирно присъствие. Той изрази скептицизъм относно методите на част от протестиращите.

"С кафенца и селфита власт не се сваля", категоричен бе Сиромахов в един от своите коментари по темата.

В нощта на 1 срещу 2 декември, когато напрежението в центъра на столицата се покачи, бившият водещ призова гражданите да не се разграничават от по-радикалните действия, наричайки участниците в тях "провокатори".

"Не е достатъчно да се разходиш с кученцето си пред парламента и да си цъкнеш селфи с другарките. Протестът позволява всякакви средства. Тая власт няма да си отиде със селфита и патетични речи", допълни писателят.

Сиромахов прогнозира продължителна политическа криза, но изрази увереност в крайния успех на гражданското недоволство.

"Битката ще е дълга. Но ще я загубят. В момента стоят пред телевизорите си и треперят", обобщи той ситуацията с управляващото мнозинство.

