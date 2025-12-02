Путин обяви превземането на Покровск и Вовчанск, Украйна отрича

Руският президент Владимир Путин заяви снощи, че руските войски са овладели Покровск и Вовчанск, представяйки това като част от по-широка кампания за демонстриране на напредък на бойното поле. Твърденията бяха направени след доклад на началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, който съобщи, че руските сили са превзели двата града в Донецка и Харкивска област. Путин повтори тези изявления в обръщение, публикувано на сайта на Кремъл на 1 декември. Украинските власти не признаха подобни развития, а западни мониторинг групи също не ги потвърдиха.

Тези заявления съвпаднаха с пристигането на американска делегация в Москва, водена от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, за нов кръг разговори по мирния план. Предложението, в началото изготвено със значителен руски принос, беше преработено след консултации с украински и европейски представители, за да отрази по-точно позицията на Киев. Руските изявления изглежда са насочени към укрепване на позициите на Москва преди тези дипломатически срещи.

Украинският Център за противодействие на дезинформацията предупреди, че подобни изявления са част от засилена информационна кампания. Ръководителят му Андрий Коваленко каза, че Русия ще увеличи военния натиск по фронта и ще го комбинира с драматични послания, за да влияе върху западното обществено мнение и да си осигури предимство в преговорите. Коваленко подчерта, че част от Вовчанск остава под украински контрол и припомни, че Русия и преди е заявявала неверни информации за превземането на Купянск. Той не коментира ситуацията в Покровск, но отбеляза, че боевете в няколко сектора остават тежки и че Москва разгръща значителни сили.

В изявленията си Путин твърди още, че руските войски са „освободили“ Красноармейск – старото име на Покровск – и Вовчанск, и че са започнали операция в посока Гуляйполе. Той спомена и създаването на така наречена зона за сигурност по границата в районите, контролирани от руската групировка „Север“, както и „успешни настъпателни действия“ в части от Днипропетровска област. Руският лидер описа общата ситуация на бойното поле като трагедия за украинското население, въпреки че руските атаки продължават.

И Покровск, и Вовчанск са подложени на непрекъснати обстрели още от началото на пълномащабната инвазия. Покровск бе сред най-оспорваните точки на фронта, където украинските сили цяла година отблъскваха масирани руски атаки и в последните седмици защитаваха все по-тясна зона. Вовчанск, освободен по време на украинската контраофанзива есента на 2022 г., отново се превърна в арена на ожесточени боеве след руското настъпление през май 2024 г.

Отделен анализ на украинския проект за картографиране DeepState показа, че руските сили са завзели около 505 квадратни километра през ноември – увеличение с около 90 процента спрямо предходния месец. Голяма част от този напредък е отчетен около Гуляйполе, въпреки по-малкия брой настъпателни действия. Според анализаторите районът е труден за отбрана заради фрагментирано командване и чести тактически отстъпления. DeepState посочи, че ситуацията там се е стабилизирала към 27 ноември.

Докладът подчерта и огромния натиск върху украинските сили около Покровск и Мирноград. Тези райони са били обект на близо една трета от всички руски атаки през ноември. По данни на проекта руските войски са овладели около 35 квадратни километра в и около Покровск и още 21.5 квадратни километра край Мирноград – общо около 56.5 квадратни километра, което представлява близо 11 процента от руския напредък през месеца. Общо са регистрирани приблизително 5 990 руски щурмови действия през ноември – най-много за годината и второ място след декември 2023 г. The Kyiv Independent отбеляза, че не може независимо да потвърди тези данни.