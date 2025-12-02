Властта и синдикатите прекрояват Бюджет 2026 след масовите протести

Финансовият министър Теменужка Петкова свиква ключова среща с представителите на синдикатите и работодателските организации тази сутрин. Целта на разговорите е да бъдат договорени корекции в Бюджет 2026 само ден след като хиляди недоволни граждани блокираха центъра на София в знак на протест срещу заложените параметри.

Няма да изтеглят бюджета

Въпреки напрежението, министър Петкова вече даде заявка, че финансовата рамка няма да бъде изтеглена от Народното събрание. Аргументът на финансовото ведомство е, че план-сметката вече е приета на първо четене. Вместо това, необходимите промени ще бъдат внесени от народните представители като предложения между първо и второ четене.

Исканията на синдикатите

Основните спорни моменти остават доходите в бюджетния сектор. Синдикалните организации настояват за двойно по-голямо увеличение на заплатите от предвиденото – 10% вместо заложените 5 на сто. Според предварителните разчети, за удовлетворяването на това искане хазната ще трябва да осигури допълнителен ресурс в размер на около 300 милиона евро.

Бизнесът срещу данъците

Работодателските организации поставят на масата своите условия, като категорично се противопоставят на увеличаването на данъка върху дивидентите. Бизнесът настоява и за отпадане на изискването за въвеждане на задължителен софтуер за търговците.

В хода на преговорите се очаква да бъде постигнат компромис и по отношение на осигурителната тежест. Обсъжданият вариант е увеличението да бъде намалено наполовина и да възлиза на 1 процентен пункт.

Бюджетната процедура бе временно спряна по разпореждане на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов веднага след ескалацията на общественото недоволство и протеста в столицата миналата седмица.