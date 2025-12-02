  • Instagram
Генерал Василев разобличи провокаторите на протеста. Кои са те?

Генерал Василев разобличи провокаторите на протеста. Кои са те?
Васил Василев коментира протестите и провокаторите, които създадоха хаос в София.

"Беше ясно, че ще има безредици - групи, на които единственият враг им е полицията. Не всички, които снощи чупеха, са от футболни агитки, но са хора, които не признават закона. Те са и хората, които счупиха централата на ДПС-НН и офис на ГЕРБ". Това коментира при гостуването в bTV бившият директор на Националната полиция генерал Васил Василев.

"Не можеш да се опазиш от провокатори. Ние си ги отгледахме, не някой друг. Те имат тартори, управляват ги, и пари им дават", коментира още Василев.

"На един мач ЦСКА - Левски хореографията струва хиляди левове. От някъде идват тези пари. Плащат се и се прави хореографията", добави бившият директор на Националната полиция.

"Те не отидоха да протестират, а отидоха да се бият с полицията и дразнителите. Полицията обаче изтърва нещата. В Германия и Франция полицията размазва при подобна ситуация, а тук не знаем къде е линията", каза още генерал Василев.

