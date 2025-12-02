  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +10
Пловдив: +5 / +8
Варна: +8 / +9
Сандански: +7 / +10
Русе: +6 / +8
Добрич: +5 / +6
Видин: +4 / +7
Плевен: +4 / +6
Велико Търново: +2 / +6
Смолян: -1 / +2
Кюстендил: +3 / +6
Стара Загора: +5 / +7

Цяла нощ почистват София след безредиците СНИМКИ

  • Сподели в:
  • Viber
Цяла нощ почистват София след безредиците СНИМКИ
A A+ A++ A

Цяла нощ общински служители почистваха центъра на София, където късно снощи се стигна до безредици след протеста, предаде репортер на БГНЕС.

По улиците все още има опожарени контейнери, съборени пътни знаци и разхвърлени отпадъци. Офисът на ГЕРБ е напълно унищожен и разграбен. На няколко места на булевардите Васил Левски и Дондуков има полицейски коли.

с

БГНЕС

Припомня ме, че около 22.00 часа снощи група демонстранти се отправи първо към централата на ДПС- Ново начало. Там се стигна до първите сблъсъци. Младежите хвърляха камъни и бутилки срещу служителите на реда и подпалиха контейнери. Те унищожиха и един от полицей бус. Безредиците продължиха до полунощ.

с

БГНЕС

с

БГНЕС

с

БГНЕС

#София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите