Ивайло Мирчев: Умишлено изтеглиха полицията, за да опорочат протеста

Депутатът от коалиция "Продължаваме Промяната – Демократична България" Ивайло Мирчев отправи тежки обвинения към ръководството на МВР заради ескалацията на напрежението по време на масовия протест в София вчера. В ефира на предаването "Здравей, България" по NOVA народният представител заяви, че органите на реда са оставили без охрана ключови зони с цел провокация.

Липса на полицейски кордон

Според Мирчев по целия маршрут на шествието от Българската народна банка до централата на "ДПС – Ново начало" на улица "Врабча" не е имало полицейско присъствие.

"Когато видях, че по целия булевард няма нито един полицай, звъннах на вътрешния министър. Никаква реакция. Звъннах и на Бойко Борисов – той дори не знаеше за какво говоря", разказа депутатът, цитиран от NOVA.

Той подчерта, че обикновено пред централата на партията има засилено полицейско присъствие дори при малобройни протести, докато в понеделник там не е бил разположен нито един униформен служител.

"Абсолютно умишлено полицията беше изтеглена. Абсолютно умишлено не бяха профилактирани провокаторите. Целта беше да се опорочи най-големият протест за последните 35 години", категоричен бе Мирчев.

Провокатори и съмнения за саботаж

От ПП-ДБ са подавали сигнали за съмнителни групи още в района на Националния стадион. Става въпрос за организирани групи от по 10–15 души, маскирани с качулки.

Мирчев коментира и аварията в подстанцията, която остави част от центъра на София без ток по време на протеста. Депутатът е посетил съоръжението лично.

"Има сериозни индикации, че става дума за саботаж. Тази подстанция никога не е имала проблем. Ако се охранява така, както се охраняваше протестът – не е никаква охрана", заяви той.

Политически искания и еврозоната

Народният представител определи управлението като "пълен провал" и очерта две незабавни стъпки според неговата формация – оставка на вътрешния министър и оттегляне на Бюджет 2026. Мирчев потвърди, че ПП–ДБ няма да участва в ново мнозинство в рамките на този парламент.

Въпреки политическата нестабилност, депутатът изрази увереност за приемането на еврото.

"България вече е в еврозоната. Купюрите евро са тук. Няма вариант, в който България не влиза. След 29 дни ще оперираме с евро", заяви Ивайло Мирчев.