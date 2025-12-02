Костадин Костадинов: Протестите трябва да продължат до оставката на мафиотското правителство

Протестите в страната трябва да продължат до пълната оставка на правителството и насрочването на предсрочни парламентарни избори. Тази категорична позиция заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в социалната мрежа Facebook днес.

Според Костадинов, страната се управлява от коалиция, която той определи като "Наглите", и обвини властта в продължаване на порочните практики от последните десетилетия.

Призив за активност

"Протестите трябва да продължат до оставката на мафиотското правителство и насрочването на предсрочни избори. Това е кратката и ясна позиция на Възраждане", написа Костадинов.

Той отправи остри критики към управляващото мнозинство, заявявайки, че целта им е "да продължат да крадат и грабят живота ни така, както го правеха през последните 35 години". Лидерът на "Възраждане" бе категоричен, че това няма да бъде допуснато.

Предупреждение към протестиращите

В своето обръщение Костадинов отправи и предупреждение към гражданите да бъдат бдителни, за да не бъде използвана тяхната енергия за чужди политически цели.

"Важно е обаче и да не допуснем хората по площадите за пореден път да бъдат измамени, използвани и изхабени от политически измекяри и сводници", подчерта той и допълни, че лъжата и лицемерието в политиката трябва да бъдат унищожени.

Според него единственият начин за промяна е масовото гласуване. "Българите трябва да излязат и да гласуват - не за пари, не за облаги, а за свобода и достоен живот", завърши обръщението си Костадинов.

Изявлението идва на фона на ескалиращо политическо напрежение и поредица от протести в столицата и страната, като исканията за оставка на кабинета стават все по-настойчиви както от опозиционните партии, така и от страна на президентската институция.