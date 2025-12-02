Васил Терзиев: МВР не се справи с реда, провокатори опорочиха мирния протест

Кметът на София Васил Терзиев остро критикува действията на Министерството на вътрешните работи (МВР) по време на мащабния протест, който се проведе в столицата снощи. В официална позиция градоначалникът заяви, че въпреки мирния характер на демонстрацията, малка група организирани провокатори е успяла да нанесе щети на града, а полицията не е реагирала адекватно.

"Трябва да бъда категоричен: МВР не се справи с гарантирането на реда", пише Васил Терзиев часове след ескалацията на напрежението в центъра на София.

Хроника на една предизвестена ескалация

Според столичния кмет органите на реда са разполагали с предварителна информация за готвени провокации. Въпреки това, в зоната на протеста са били допуснати лица, въоръжени с пиротехнически средства и забранени предмети.

"Имаше ясни предварителни сигнали за провокации, но въпреки това в центъра влязоха хора с бомбички, пиратки и предмети, които нямат място на мирен протест", подчерта Терзиев. Той настоя министърът на вътрешните работи да даде отговори за тактиката на полицията и допуснатия пробив в сигурността.

"Маскирани и организирани"

Терзиев описа извършителите на вандалските прояви като ясно разпознаваема група, която рязко се е отличавала от хилядите мирно протестиращи граждани.

"Провокаторите бяха видими – маскирани, организирани, облечени в черно. Те не са лицето на протестиращите", категоричен бе кметът.

По време на сблъсъците бяха нанесени материални щети по градската инфраструктура – счупени витрини, запалени контейнери за смет и увредени настилки. По информация на СДВР, цитирана от БНТ, при безредиците има над 10 задържани, както и пострадали полицаи и граждани. Напрежението ескалира основно пред централите на политически партии, където се стигна до хвърляне на бомбички и предмети.

Възстановяване на града

Кметът увери софиянци, че общинските служби са в пълна готовност за отстраняване на пораженията."След приключване на пожарните и полицейските действия, градът ще бъде почистен и възстановен, а транспортът – пуснат", съобщи Терзиев и призова гражданите да не се поддават на провокации, за да не позволят на шепа хулигани да определят облика на София.