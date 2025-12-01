СНИМКИ Погром ! Нахлуха в централата на ГЕРБ, пожари, бомбички и лютив спрей, в София стана страшно

Напрежението в центъра на София ескалира!

Хулигани в София разбиха и запалиха офис на политическа партия ГЕРБ в центъра на столицата. Това стана по време на големия протест против Бюджет 2026 г., на който присъстващите искат и оставката на правителството. На кадрите от погрома над офиса на ГЕРБ се вижда как млади момчета с черни качулки разбиват стъклата посредством столове и други тежки предмети, влизат вътре, а след това се вижда дим.

Вижда се как хвърлят запалени столове вътре, но граждани правят забележка, защото офисът на партията се намира в жилищна сграда. В крайна сметка запалените столове бяха изкарани от разбития офис на партията.

Организаторите на протеста призоваха да няма провокации. Те призоваха и хората да не се цепят, да останат заедно, да не се делят на миниатюрни групички и да не допускат съмнителни лица.

Протестът срещу приемането на бюджета за следващата година започна малко преди 18 часа, когато множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно.

Демонстрацията, която преминава под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България", стартира при засилено полицейско присъствие.

Полицаи и платени провокатори на влязоха в сблъсъци на кръстовището на бул. "Дондуков" и бул. "Васил Левски".

Има пострадали полицаи, ударени с камъни и саксии.

Метежниците пред централата на ДПС, палят кофи, къртят колчета и пътни знаци.

Хвърлят се още димки и бутилки. Полицаи с щитове образуваха плътен кордон пред сградата, за да не допуснат посегателство върху имуществото на партията.

Впоследствие, полицейското присъствие се увеличи. Пристигнаха коли на пожарната.

Пристигнаха мотоциклети на полицията. Полицейският кордон се уплътни.

Към кордона и сградата полетяха яйца и бутилки, а демонстрантите запалиха димки и хвърляха бомбички. За да овладеят ситуацията и да разпръснат тълпата, униформените използваха лютив спрей.

Полицейските действия за разпръскване на събралите се бяха провокирани от появата на агресивни групи. Група момчета с маски се появиха сред протестиращите и създадоха напрежение, което наложи употребата на помощни средства от страна на органите на реда.

Използван е лютив спрей срещу протестиращите. Пристигнаха на мястото на протеста и полицейски бусове. Част от стъклата им обаче бяха счупени минути по-късно. Гумите му пък бяха спукани.

За да разкъсат полицейския кордон протестиращите засилиха и кофи за боклук към пазителите на реда.

В един момент полицаите започнаха да гонят протестиращите. Използват се палки и лютив спрей. Има обърнати контейнери за боклук. Няколко кофи бяха запалени.

Хората, които влязоха в конфликт с полицията, са с качулки и маски.

Снимки: ПИК