Ескалация на протеста в София: Пострадал е журналист на БНТ

Ескалация на протеста в София: Пострадал е журналист на БНТ
Пострадал е журналист от БНТ, научи екипът на бТВ от парамедик, който търсеше пострадалия по време на протеста в София срещу бюджет 2026 г. Протестът ескалира след като се появиха провокатори, които започнаха да хвърлят бомбички срещу полицията, както и капак от кофа, пътни знаци, запалена кофа за боклук, както и камъни. Вероятно има и пострадал полицай. Към протеста се присъединиха и още полицаи, в рамките на протеста беше ползван и сълзотворен газ от полицията.

Междувременно пожарната е извадила пожарния си кран, вероятно заради запалената кофа за боклук.

Протестът в София

Малко преди 18 часа множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно. Демонстрацията, която преминава под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България", стартира при засилено полицейско присъствие.

