Ескалация на протеста в София: Маскирани провокатори, бомбички, кошове и бутилки срещу ДПС-НН

Протестът в столицата срещу Бюджет 2026 ескалира. Недоволството премина в шествие и стигна до улица "Врабча", където е централата на "ДПС-Ново начало". Осветлението беше изцяло спряно.

Тежко екипирани полицаи, с щитове и палки, както и моторизирана част, се намеси и тръгна срещу провокиращи мъже, много от които с маски, с черно облекло и качулки.п

Полицейското присъствие е засилено. Униформените служители са с каски, стигна се до напрежение между тях и група протестиращи, които се опитаха да щурмуват сградата на Централата на "ДПС-Ново начало". Вече има счупени стъкла по сградата на партийната структура.

Във въздуха полетяха яйца, шишета, протестиращите запалиха димки и хвърляха бомбички. Униформените използваха лютив спрей, за да разпръснат тълпата.

Виковете са за оставка.

Полицаите се опитаха да разпръснат множеството заради появили се провокатори. Използваха лютив спрей за разпръскване на провокаторите.

Група момчета с маски се появиха сред протестиращите и създадоха напрежение.

Още преди 18 ч. протестиращи започнаха да изпълват така наречения Триъгълник на властта за поредния протест срещу предлагания от управляващите Бюджет 2026.

"Днес сме тук за нашето бъдеще", каза протестиращ.

"Като млад човек искам да се развивам тук и да отстоявам гражданската си позиция. Бюджетът трябва да бъде изтеглен и да се спре с протестите. Дойдох от Русе. Ще стоим, докато трябва", посочи друг протестиращ.

Те поискаха промяна в страната, достоен живот и гласът им да бъде чут.

"Няма полиция. Има провокатори", каза Ивайло Мирчев.

Въпреки засилените мерки за сигурност, напрежението ескалира.