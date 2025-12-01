"Очаквам полицията да атакува всеки момент": Провокатори мятат бомбички по МВР пред централата на ДПС

Видеокадри от Инициатива "Правосъдие за всеки" и адвокат Велислав Величков във Facebook показват сериозното напрежение пред централата на ДПС.

"Агитките дойдоха, полицията ще атакува след малко", убеден е Величков

"Абсолютно ясен Пеевски сценарий, не знам кой не го разбира", добави Величков, който описва с картинни думи ситуацията - "робокопи" пазят централата, нито един полицай обаче по пътя на шествието до нея, а футболни агитки хвърлят бомбички, за да провокират полицейска атака.