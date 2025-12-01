Протестите ескалираха! Бомбички във Варна, димки и факли в София

Протестите срещу бюджета във Варна и в София ескалираха. Провокатори пробваха да запалят фитила на напрежението, но хората започнаха да си тръгват, за да не станат жертва на партийни игри.

Във Варна протестиращите са гневни, тъй като смятат, че протеста се политизира и фокусът се поставя върху кмета Коцев, а не върху причината, заради която се се събрали гражданите, а именно Бюджет 2026, предава "Фокус".

Стигна се до кратък сблъсък между протестиращите и организаторите на протеста, както и до намеса на полицията.

Сред хората на протеста имаше представители на няколко футболни агитки, които организаторите многократно призоваха да не ескалират ситуацията.

Въпреки това, че неколкократно беше подчертано, че протестът е срещу Бюджет 2026, напрежението ескалира и агитките започнаха да замерят журналисти и организатори с бутилки и да крещят. Голяма част от протестиращите напуснаха събитието именно заради бомбичките и нарежението.

Провокатори се появиха и в София пред сцената на площад „Независимост“. Това обяви по микрофона един от ораторите. Той призова полицията да се намеси, за да не се стигне до ескалация на напрежението.

По думите му провокаторите са със скрити лица. Целта им е да всяват смут, да предизвикат напрежение, за да бъде спрян протестът.

Шествие водено от огромна плюшена мечка тръгна през БНБ до Софийския университет по по бул. "Дондуков", където по-рано имаше и димки. Гърмежи като от пиратка се чуха от пространството пред президентството. Вдигна се дим. Факла горя пред парламента.

По-рано общественикът Виктор Димчев разкри страшен сценарий за протеста.

„Видях над 50 публикации, а реално вероятно бяха няколкостотин, финансирани от мрежи, свързани с Васил Божков, Цветан Василев и други олигарси. Тези хора плащат, за да поддържат напрежението, защото така спасяват собствената си кожа“, разказва той.

По думите му целта на подобни акции не е бюджетът, защото той вече е оттеглен, а създаването на хаос.

Според него протестите в този момент са насочени към спиране на процеса за въвеждане на еврото.

„Очевидно има намерение България да бъде спряна по пътя към еврозоната. Затова не е случаен изборът на датата – 1 декември, денят, в който започва разпространението на евромонетите.

Това е нож в гърба на еврото, забит от либералите от ПП–ДБ. Защо точно сега? Или им е оказан натиск чрез компромати, или им е обещан бонус, или някой просто ги държи, смята общественикът.