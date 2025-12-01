Божинов от протеста: Излязох, защото ми писна да гледам отстрани
Валери Божинов пусна свои снимки от протеста срещу бюджета и властта, който се провежда в моменат в София.
Ето какво написа Божинов в социалните мрежи:
"Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение. Излязох, защото ми писна да гледам отстрани. Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по- добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ! Радвам се и съм благодарен, че го направих".
Още по темата:
- » СНИМКИ Погром ! Нахлуха в централата на ГЕРБ, пожари, бомбички и лютив спрей, в София стана страшно
- » Ескалация на протеста в София: Маскирани провокатори, бомбички, кошове и бутилки срещу ДПС-НН
- » "Очаквам полицията да атакува всеки момент": Провокатори мятат бомбички по МВР пред централата на ДПС
Коментирай
Най-четено от Общество
НА ЖИВО Голям протест пред парламента ОБНОВЕНА18:01 26.11.2025 | Общество
Последно от Общество