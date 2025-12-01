  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +13
Пловдив: +5 / +11
Варна: +6 / +13
Сандански: +7 / +12
Русе: +6 / +9
Добрич: +6 / +11
Видин: +5 / +11
Плевен: +3 / +10
Велико Търново: +0 / +10
Смолян: -1 / +6
Кюстендил: +3 / +9
Стара Загора: +4 / +11

Божинов от протеста: Излязох, защото ми писна да гледам отстрани

  • Сподели в:
  • Viber
Божинов от протеста: Излязох, защото ми писна да гледам отстрани
A A+ A++ A

Валери Божинов пусна свои снимки от протеста срещу бюджета и властта, който се провежда в моменат в София.

Ето какво написа Божинов в социалните мрежи:

"Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение. Излязох, защото ми писна да гледам отстрани. Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по- добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ! Радвам се и съм благодарен, че го направих".

#Божинов #протест #Бюджет 2026

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите