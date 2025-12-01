  • Instagram
Пуснаха допълнителни метровлакове заради увеличения поток от пътници

Заради увеличения поток пътници по линиите на метрото, които минават през централната градска част на София, са пуснати два допълнителни метровлака, казаха за БТА от пресцентъра на Столичната община

От "Метрополитен" подготвят за пускане още две мотриси, допълниха от Общината.

Трафикът в метрото е натоварен, след като множество граждани се насочиха към Триъгълника на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., събралите се скандират "оставка".

#метро #протест

