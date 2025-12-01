Пуснаха допълнителни метровлакове заради увеличения поток от пътници
Заради увеличения поток пътници по линиите на метрото, които минават през централната градска част на София, са пуснати два допълнителни метровлака, казаха за БТА от пресцентъра на Столичната община
От "Метрополитен" подготвят за пускане още две мотриси, допълниха от Общината.
Трафикът в метрото е натоварен, след като множество граждани се насочиха към Триъгълника на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., събралите се скандират "оставка".
