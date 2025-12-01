Токът в центъра на София изчезна, сигнал за провокация откъм "Орлов мост"
Електричеството в центъра на София изчезна точно когато протестът срещу Бюджет'26 и властта, начело с Делян Пеевски и Бойко Борисов, стигна своя пик. Репортер на Actualno.com е на място и предава, че няма ток около Софийския университет "Свети Климент Охридски", след като протестът тръгна към централата на ДПС. Хората си светят с телефони, някои имат и фенери.
Нашият репортер е видял и група от 20-30 души с черно облекло, изглежда те имат и бомбички. Това е напомняне за предупрежденията, че платени провокатори могат да опитат да опорочат шествието.
Припомняме, че преди малко бившият премиер и бивш съпредседател на ПП Кирил Петков призова протестиращите да тръгнат на протестна обиколка пред партийните централи
Още по темата:
- » СНИМКИ Погром ! Нахлуха в централата на ГЕРБ, пожари, бомбички и лютив спрей, в София стана страшно
- » Ескалация на протеста в София: Маскирани провокатори, бомбички, кошове и бутилки срещу ДПС-НН
- » "Очаквам полицията да атакува всеки момент": Провокатори мятат бомбички по МВР пред централата на ДПС
Коментирай
Най-четено от Общество
НА ЖИВО Голям протест пред парламента ОБНОВЕНА18:01 26.11.2025 | Общество
Последно от Общество