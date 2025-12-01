"Време е да тръгнем - България е наша": Кирил Петков подкани протеста към централите на ДПС и ГЕРБ

Протестиращите срещу бюджета за 2026 г. тръгнаха в шествие към централите на "ДПС-Ново начало" и ГЕРБ в София. Успоредно с тях се местят и множеството полицаи, които следят да не се стигне до безредици.

Бившият лидер на "Продължаваме промяната" и бивш министър-председател на България Кирил Петков призова хилядите протестиращи срещу бюжет 2026 година да тръгнат на шествие първо пред центравата на "ДПС- Ново начало", а след това пред централата на ГЕРБ в столицата, да скандират оставка и "Мафията, вън". Петков нарече това шествието на свободата. "Свободни българи, млади хора, страх ли ви е от Пеевски и Борисов?", викаше Петков, а множеството му отговори отрицателно.

"Много ли сме? България наша ли е?", крещеше Петков на микрофона по време на протеста, а съответно публиката му отговори с "Да".



Малко преди това прозвуча химнът на България.

Организаторите призоваха протестът да продължи мирно и без провокации.

По-рано тази вечер гражданите се събраха в т.нар. Триъгълник на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., те скандираха "оставка".

Мащабни протести са организирани и в други големи градове на страната.

Много партии се опитаха да яхнат протеста през последните дни, но хората на място са категорични, че протестът е граждански. Искат реформи в социалната сфера, здравеопазване, образование.





