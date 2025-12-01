  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +13
Пловдив: +5 / +11
Варна: +6 / +13
Сандански: +7 / +12
Русе: +6 / +9
Добрич: +6 / +11
Видин: +5 / +11
Плевен: +3 / +10
Велико Търново: +0 / +10
Смолян: -1 / +6
Кюстендил: +3 / +9
Стара Загора: +4 / +11

"Ще ядем прасе"! И благоевградчани на протест срещу Бюджет 2026

  • Сподели в:
  • Viber
"Ще ядем прасе"! И благоевградчани на протест срещу Бюджет 2026
A A+ A++ A

Започна протестът на благоевградчани срещу проекта за Бюджет 2026 г., предаде репортер на "Фокус". Малко след 19:00 часа на площад "Георги Измирлиев", пред сградата на Община Благоевград, се събраха граждани, които се обявиха срещу фискалната политика на управляващото мнозинство.

В областния център протестът се организира от студенти, които се обучават във висшите учебни заведения в града. Протестиращите скандират "Ще ядем прасе!" и "Мафия".

"Благодаря ви, че сте тук, за да изкажем нашата гражданска позиция. Не очаквахме толкова много хора и се радваме, че виждаме площада пълен. Искам да ви кажа, че ще бъдем чути и нашите искания ще бъдат уважени", казаха организаторите на протеста.

Към момента гражданското недоволство протича мирно. Полицейското присъствие е засилено.

#протест #Бюджет 2026

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите