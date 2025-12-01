"Ще ядем прасе"! И благоевградчани на протест срещу Бюджет 2026

Започна протестът на благоевградчани срещу проекта за Бюджет 2026 г., предаде репортер на "Фокус". Малко след 19:00 часа на площад "Георги Измирлиев", пред сградата на Община Благоевград, се събраха граждани, които се обявиха срещу фискалната политика на управляващото мнозинство.

В областния център протестът се организира от студенти, които се обучават във висшите учебни заведения в града. Протестиращите скандират "Ще ядем прасе!" и "Мафия".

"Благодаря ви, че сте тук, за да изкажем нашата гражданска позиция. Не очаквахме толкова много хора и се радваме, че виждаме площада пълен. Искам да ви кажа, че ще бъдем чути и нашите искания ще бъдат уважени", казаха организаторите на протеста.

Към момента гражданското недоволство протича мирно. Полицейското присъствие е засилено.