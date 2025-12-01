Хиляди протестират във Варна, чакат реч на Коцев

Хиляди във Варна се включиха в протеста срещу приемането на проекта за държавен бюджет, съобщава Радио "Варна". Първоначално стотици се събраха пред сградата на Областната администрация, но недоволството на хората за по-малко от час привлече близо 6000 души.

Протестът е под наслов "Няма да позволим да ни излъжат".

В морската столица протестът бе обявен за 18,00 часа, но още преди началния част пространството се изпълни със стотици недоволни, те скандираха "Оставка". Народният представител Стела Николова каза пред събралото се множество, че "този бюджет не е за България, той е на мафията, на кражбата".

Протестиращите от сградата на Областна управа се отправиха на шествие до сградата на Община Варна, където кметът Благомир Коцев бе посрещнат с питка. Протестиращите дадоха заявка, че протестите няма да спрат, докато не бъде изтеглен бюджетът. Срещу демокрацията в последните години имаше покушение, време е да си я върнем, обърна се към протестиращите Благомир Коцев, който благодари за подкрепата.

Протест има и в поне още 10 български града.

Площадът на Триъгълника на властта в София почерня от хора още в първите минути на протеста под надслов "Няма да позволим да ни излъжат" срещу Бюджет 2026. Множеството бе обзето от викове "Оставка" и "Който не скача е прасе".

Заедно с протестиращите срещу Бюджет 2026 протестират и младите лекари.

Препълни се дори метростанция "Средика" от която и до момента трудно се излиза.

От сцената водещите призоваха протестиращите да не се измарят и да оставят назад идващите празници, за да продължат протестите със същия интензитет.

"Не искаме бюджет без реформи", "Слаб 2 за комуникация, реформи и визия", "Няма да позволим да ни излъжат", "Зарази вас в чужбина вече не ни искат", са част от плакатите, които могат да бъдат видени сред протестиращите.

"Протестът е срещу бюджета, не е срещу еврото. Няма значение дали сме в евро, дали сме с рубли, дали сме с левове. Важното е, че бюджетът не трябва да бъде така, както е сега", заяви 21-годишният Александър Иванов, студент по право. Според него трябва да има нови избори. "Това, което аз лично бих искал е определени хора да не са в това правителство, но най-вече не искам в НС да са депутатите от ДПС-Ново начало и Делян Пеевски, защото те нямат място там", каза той и добави, че крайната им цел е изтегляне на бюджета и "премахването на незаконни депутати, като Делян Пеевски, Хамид Хамид".

От "Продължаваме промяната-Демократична България" настояват внесеният в Народното събрание бюджет да бъде оттеглен. Протестът е подкрепен и от други опозиционни формации – "Възраждане", МЕЧ и Алианс за права и свободи.

Хиляди хора има в центъра на Пловдив.

Протестиращите се събраха под мотото "Стига Айляк – Ограбват те!". Според тях подготвеният бюджет ощетява гражданите, бизнеса и публичните услуги. Пловдивчани подчертаха, че не искат да плащат данъци, близки до с европейските, но наложени върху български заплати – едни от най-ниските в ЕС.

Протестиращите пожелаха конкурентна икономика, справедливи доходи и отчетност от държавата.

По време на протеста организаторите призоваха протестът да не се политизира и уточниха , че той ще бъде мирен, тъй като е за гражданите на Пловдив. Всички, които са на демонстрациите не спират да скандират- "Мафия", "Оставка", "Да си върнем свободата". Също така хората, събрали се на площада изразиха недоволство срещу политически лица, общински съветници и не пожелаха да говорят , като скандираха срещу тях.