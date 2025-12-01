Площад "Съединение" в Пловдив се оказа тесен за протестиращите

Хиляди пловдивчани се събраха тази вечер на площад „Съединение“, за да изразят недоволството си от готвения Бюджет 2026. Голяма част от недоволните са млади хора, които заявиха, че те са бъдещето и искат промяна. Протестиращите бързо изпълниха пространството пред паметника на Съединението, но мястото се оказа прекалено малко за всички и затова по бул. „6-ти септември” също имаше разположени пловдивчани с плакати в ръка. Паралелно с това, в другия край на главната, кметът на Пловдив Костадин Димитров запали светлините на коледната елха.

Така в рамките на един и същи час центърът на града под тепетата се превърна в сцена на две напълно контрастни картини – празнично начало на декември срещу мащабно обществено недоволство.

Протестиращите се събраха под мотото „Стига Айляк – Ограбват те!“. Според тях подготвеният бюджет ощетява гражданите, бизнеса и публичните услуги. Пловдивчани подчертаха, че не искат да плащат данъци, близки до с европейските, но наложени върху български заплати – едни от най-ниските в ЕС.

Протестиращите пожелаха конкурентна икономика, справедливи доходи и отчетност от държавата.

По време на протеста организаторите призоваха протестът да не се политизира и уточниха , че той ще бъде мирен, тъй като е за гражданите на Пловдив. Всички, които са на демонстрациите не спират да скандират- "Мафия", "Оставка", "Да си върнем свободата". Също така хората, събрали се на площада изразиха недоволство срещу политически лица, общински съветници и не пожелаха да говорят , като скандираха срещу тях.

"Този бюджет ни обижда и ни нарича глупаци. Те са решили , че могат да крадат общите ни пари. Вдигат се цените,данъците. Удрят бизнеса и средната класа", казват граждани.

Млад медик заяви, че всички млади са бъдещето и демокрацията трябва да се отстоява и защитава. След това, около 19:30 , всички ще потеглят на шествие по Главната улица на града.

Припомняме, че протести и демонстрации днес се провеждат и в триъгълника на властта в София, както и в големите областни градове – Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Ловеч, Сливен, Нова Загора и Русе. Организаторите заявяват, че протестната вълна ще продължи, докато управляващите не покажат готовност за корекции в спорните параметри на бюджета.