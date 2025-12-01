Светлин Тачев: Това е протест на генерация Z

Не знаме какво може да се случи на площада. Протестът започна с бюджета, но още на първия протест той излезе от тази рамка и се стигна до усещането, че е насочен срещу цялата власт. Това заяви социологът Евелина Славкова в предаването „Още от деня” по БНТ.

Не видяхме някакво омекотяване на социалното напрежение, добави тя.

Това е протест на генерация Z. Те имат по-различни битки от тези, които ние водехме през 90-те години и 2013 г. Разделенията сега са различни. Новото поколение е израснало в съвсем други условия – то е израснало в ЕС, имало е възможността да пътува и да учи в чужбина, каза политологът Светлин Тачев.

Бюджетът беше само искрата. Това показва, че обществото е станало много чувствително. Тези протести напуснаха тяснопартийното. Виждаме на площада хора с различно политическо убеждение. Мащабът на протеста показва, че има напрежение под повърхността, която избива, обясни той.

Виждаме много сериозно социално напрежение, което е много далеч от темата с бюджета, допълни Славкова. Много често политиците разсъждават, че младите хора са неангажирани и не излизат да гласуват, но ясно се показа, че те не са толкова дистанцирани, уточни тя.

В момента ние продължаванме да сме част от процесите от 2020 г. Ако този протест се разшири може да размести политическите пластове, предупреди Тачев.