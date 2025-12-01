Наплив от хора към центъра: станциите на метрото прегряват заради протеста срещу Бюджет 2026



Нов протест срещу проектобюджета за догодина и управлението като цяло започна в София. Демонстранти се събират в Триъгълника на властта. Едно от основните им искания е оттегляне на Бюджет 2026 и внасяне на силно коригиран нов проект.



В района има полицейски кордони около сградите на всички основни институции. Днес по-рано от СДВР заявиха, че ще изградят общо 9 КПП-та. Целта — да се проверяват хората за внасянето на забранени предмети и да не се стига до ескалация на напрежението.

Огромно струпване в една от станциите на метрото на множество от хора, които се опиват да стигнат до центъра на столицата, за да се включат към демонстрацията.

Припомняме, че това е втори голям протест срещу Бюджет 2026 в рамките на само няколко дни. Предишната голяма демонстрация в центъра на София се проведе на 26 ноември. Тогава се стигна до ескалация на напрежението, а яйца и бутилки полетяха към сградата на парламента. Имаше и трима ранени полицаи. Сега целта е всичко това да бъде избегнато.