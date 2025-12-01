  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +13
Пловдив: +5 / +11
Варна: +6 / +13
Сандански: +7 / +12
Русе: +6 / +9
Добрич: +6 / +11
Видин: +5 / +11
Плевен: +3 / +10
Велико Търново: +0 / +10
Смолян: -1 / +6
Кюстендил: +3 / +9
Стара Загора: +4 / +11

Наплив от хора към центъра: станциите на метрото прегряват заради протеста срещу Бюджет 2026

  • Сподели в:
  • Viber
Наплив от хора към центъра: станциите на метрото прегряват заради протеста срещу Бюджет 2026

Нова
A A+ A++ A


Нов протест срещу проектобюджета за догодина и управлението като цяло започна в София. Демонстранти се събират в Триъгълника на властта. Едно от основните им искания е оттегляне на Бюджет 2026 и внасяне на силно коригиран нов проект.

В района има полицейски кордони около сградите на всички основни институции. Днес по-рано от СДВР заявиха, че ще изградят общо 9 КПП-та. Целта — да се проверяват хората за внасянето на забранени предмети и да не се стига до ескалация на напрежението.

Огромно струпване в една от станциите на метрото на множество от хора, които се опиват да стигнат до центъра на столицата, за да се включат към демонстрацията.

Припомняме, че това е втори голям протест срещу Бюджет 2026 в рамките на само няколко дни. Предишната голяма демонстрация в центъра на София се проведе на 26 ноември. Тогава се стигна до ескалация на напрежението, а яйца и бутилки полетяха към сградата на парламента. Имаше и трима ранени полицаи. Сега целта е всичко това да бъде избегнато.

#протест #Бюджет 2026

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите