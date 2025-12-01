Нов протест в София срещу проектобюджет 2026: Очакват се много хора, но и провокации

Нов протест под мотото „Да спрем кражбите в бюджета“ се организира тази вечер в София. Недоволството е насочено срещу план-сметката за 2026, след като обявеното от Бойко Борисов „оттегляне“ се оказа само корекция на вече внесения вариант.

От ПП-ДБ настояват за реално изтегляне и изцяло нов бюджет. Финансовият министър Теменужка Петкова призова за приемане на финансовата рамка до края на годината, докато премиерът Росен Желязков предупреди, че евентуален „удължителен“ бюджет крие рискове. Освен срещу план-сметката, протестиращите излизат и срещу управлението, мафията и олигархията. Акции се подготвят и в други градове, включително Пловдив и Гоце Делчев. Масовият протест на 26 ноември вече има отражение и в софийските рок-клубове, а лидерът на ПП Асен Василев дори изпълни прочутата си реплика на сцена, заедно с варненската група Pizzza. Днешната демонстрация започва в 18:00 часа на площад „Независимост“ в София.