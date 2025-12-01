  • Instagram
Мирчев твърди, че се готви сценарий за протеста, МВР категорично отхвърля

Мирчев твърди, че се готви сценарий за протеста, МВР категорично отхвърля
Министерството на вътрешните работи отрече да са спирани отпуски и да са разпореждани извънредни мерки в Специализирания отряд за борба с тероризма, като по-рано съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че има мобилизация на сили и подготвен сценарий за прекратяване на предстоящия протест.

"Категорично не отговаря на истината информацията, че са прекратени отпуските в Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ към ГДЖСОБТ. Дирекцията работи в нормален режим, спазват се графиците на полагаемите се почивки на секторите. Включително – част от служителите са командировани извън София за участие в предварително планирани обучения и задачи", пишат от МВР.

По-рано Ивайло Мирчев написа, че МВР ще иска прекратяване на протеста "при определени условия":

Той твърди, че са спрени отпуски и командировки в МВР, към София са извикани подкрепления от полицията в Пловдив, Благоевград, Враца, Пазарджик.

Според Мирчев след среднощна оперативка е решено да бъде подготвено е водното оръдие и е разработен сценарий как протестът да бъде прекратен, за да може да развърже ръцете на полицията.

