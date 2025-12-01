Средната работна заплата достигна 2549 лв. през третото тримесечие

Средната работна заплата в България за третото тримесечие на 2025 г. възлиза на 2549 лв., отбелязвайки ръст от 12% спрямо същия период на 2024 г. Това става ясно от най-новия информационен бюлетин на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), посветен на доходите и жизненото равнище.

Териториалното разпределение на доходите показва, че София-град запазва лидерската си позиция със средно възнаграждение от 3474 лв. – сума, която е с близо 25% по-висока от средната за страната. Най-значителен ръст на заплатите спрямо третото тримесечие на 2024 г. се наблюдава в Търговище (19,6%), Силистра (18,7%) и Смолян (17,2%).

Поотношение на домакинските бюджети, статистиката сочи, че общият доход на домакинствата за периода е 6988 лв.

„Това е с 4,4% повече отколкото година по-рано“, коментират експертите от МТСП.

Анализът по икономически сектори показва, че в осем дейности възнагражденията надхвърлят средното за страната, като там работи около една трета от наетите. Традиционно най-високоплатен е секторът „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – 5512 лв. Следват „Финансови и застрахователни дейности“ (3716 лв.) и енергийният сектор – „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (3539 лв.).

Списъкът с дейности над средното ниво се допълва от „Професионални дейности и научни изследвания“ (3460 лв.), „Държавно управление“ (3088 лв.) и „Добивна промишленост“ (3071 лв.). В сферата на образованието средното възнаграждение е 2780 лв., а в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 2584 лв.

За сравнение, според окончателните данни на НСИ средната брутна годишна работна заплата за 2024 г. е 27 898 лв., което представлява увеличение с 13,9% спрямо 2023 година.