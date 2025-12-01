  • Instagram
Започва дарителска кампания за Любо Пенев

Започва дарителска кампания за Любо Пенев
Близките на Любослав Пенев откриха дарителска сметка за лечението на нападателя, за когото стана ясно през последните часове, че страда от много тежко заболяване и ще се лекува в Германия. Лекарите в момента не могат да приложат химиотерапия, защото организмът му е силно изтощен.

„Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.“

От съпругата

Нашата дарителска сметка:
BG52BUIN95611000776024
Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

#Любо Пенев

