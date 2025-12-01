Започва дарителска кампания за Любо Пенев
Близките на Любослав Пенев откриха дарителска сметка за лечението на нападателя, за когото стана ясно през последните часове, че страда от много тежко заболяване и ще се лекува в Германия. Лекарите в момента не могат да приложат химиотерапия, защото организмът му е силно изтощен.
„Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.“
От съпругата
Нашата дарителска сметка:
BG52BUIN95611000776024
Кристина Юлиянова Мицева
Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев
Още по темата:
- » Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия
- » Легендата Петър Жеков: Гонзо не знае таблицата за умножение, Ясен е смешник, Боби да се омита
- » ВИДЕО Любо Пенев влезе остро на Ганчев още при първата си изява като треньор при Цецо Ефбета
Коментирай
Най-четено от Общество
Ескалация пред НС, полетяха първите бомбички: "Кой не скача, е дебел!"20:21 26.11.2025 | Общество
Оранжев код за порои и гръмотевици в Южна България14:59 26.11.2025 | Времето
Последно от Общество