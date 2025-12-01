Карлос Насар: Оставам в България

Олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар официално обяви, че ще продължи да се състезава за България. Това стана ясно днес в Пресклуб "България", където тежкоатлетът публично подписа новия си договор, с което сложи край на слуховете за трансфер в чужбина.

"Хората може да са спокойни. Оставам да се състезавам за България", заяви категорично Карлос Насар, цитиран от NOVA.

Отказ от милиони в името на родината

Насар разкри, че е стопирал преговорите с редица държави, които са му предлагали многомилионни оферти. Решението му е мотивирано от завета на неговия покоен треньор и желанието да продължи развитието на спорта у нас.

"Много държави ме чакат, но съм стопирал преговорите. Преди няколко години покойният ми треньор ми обясняваше защо трябва да остана в България", сподели шампионът. Той допълни, че синът на треньора е продължил делото на баща си, като клубът е завоювал 65 медала през тази година.

Промени във федерацията

Щангистът коментира и напрегнатата ситуация в Българската федерация по вдигане на тежести. Той изрази подкрепата си за олимпийския шампион Асен Златев като кандидат за нов президент на централата.

"Има новина, но тя не е благодарение на президента на Федерацията. Не беше проблем договорът, а процесът на работа. На 15 декември ще има Общо събрание и ще има нови кандидати. Дочувам, че и Асен Златев ще бъде сред тях – подкрепям го", заяви Насар.

Нова категория и бъдещи цели

Спортистът и неговият личен треньор Павел Христов бяха наградени съответно за "Спортист на месеца" (за девети път) и "Треньор на месеца". Насар разкри, че гледа уверено към Европейското първенство през април, което най-вероятно ще се проведе в Батуми, Грузия. Той загатна и за промяна в тегловата категория.

"Мисля, че в новата категория мога да завоювам още много успехи. Имам промяна в храненето и това ми помага да съм най-лек", поясни тежкоатлетът.

В рамките на пресконференцията Насар отправи и емоционално послание към футболния треньор Любослав Пенев: "В момента Любо Пенев изпитва трудности… Ако слуша и гледа това – да знае, че го обичаме".