Карлос Насар: Оставам в България
Олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар официално обяви, че ще продължи да се състезава за България. Това стана ясно днес в Пресклуб "България", където тежкоатлетът публично подписа новия си договор, с което сложи край на слуховете за трансфер в чужбина.
"Хората може да са спокойни. Оставам да се състезавам за България", заяви категорично Карлос Насар, цитиран от NOVA.
Отказ от милиони в името на родината
Насар разкри, че е стопирал преговорите с редица държави, които са му предлагали многомилионни оферти. Решението му е мотивирано от завета на неговия покоен треньор и желанието да продължи развитието на спорта у нас.
"Много държави ме чакат, но съм стопирал преговорите. Преди няколко години покойният ми треньор ми обясняваше защо трябва да остана в България", сподели шампионът. Той допълни, че синът на треньора е продължил делото на баща си, като клубът е завоювал 65 медала през тази година.
Промени във федерацията
Щангистът коментира и напрегнатата ситуация в Българската федерация по вдигане на тежести. Той изрази подкрепата си за олимпийския шампион Асен Златев като кандидат за нов президент на централата.
"Има новина, но тя не е благодарение на президента на Федерацията. Не беше проблем договорът, а процесът на работа. На 15 декември ще има Общо събрание и ще има нови кандидати. Дочувам, че и Асен Златев ще бъде сред тях – подкрепям го", заяви Насар.
Нова категория и бъдещи цели
Спортистът и неговият личен треньор Павел Христов бяха наградени съответно за "Спортист на месеца" (за девети път) и "Треньор на месеца". Насар разкри, че гледа уверено към Европейското първенство през април, което най-вероятно ще се проведе в Батуми, Грузия. Той загатна и за промяна в тегловата категория.
"Мисля, че в новата категория мога да завоювам още много успехи. Имам промяна в храненето и това ми помага да съм най-лек", поясни тежкоатлетът.
В рамките на пресконференцията Насар отправи и емоционално послание към футболния треньор Любослав Пенев: "В момента Любо Пенев изпитва трудности… Ако слуша и гледа това – да знае, че го обичаме".
Още по темата:
- » Шефът на щангите проговори! Каква е съдбата на Карлос
- » Насар: Предложиха ми 2 млн. долара, но аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари
- » Карлос Насар още чака премията си за световната титла