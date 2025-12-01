СДВР: Протестиращите в София днес ще влизат през контролно-пропускателни пунктове

Столичната дирекция на полицията е готова да осигури охраната на протеста, който ще се проведе довечера в центъра на София. За целта дирекцията създава контролно-пропускателни пунктове на входовете на протеста, който е с начален час в 18:00 ч.

Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Той посочи, че са се появили доста призиви за хулигански действия на протеста довечера.

"В тази връзка ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще бъдат проверявани лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни демонстрации. Разчитаме на будните граждани, както и на стюардите, наети от организаторите, за установяване на подготовка на противоправни действия", обясни Николов.

Директорът на СДВР призова Столичната община да упражни правомощията си и при евентуална ескалация на протеста да издаде заповед за прекратяване.

"Нямаме нищо против мирно протестиращите. Когато агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество и посягат на колеги, ще бъдат незабавно изведени, но това се случва, когато ни се разреши да прекратим мероприятието", допълни директорът на СДВР.