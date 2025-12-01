Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия
Легендата на националния отбор и ЦСКА Любослав Пенев е приет по спешност в клиника в Германия преди броени дни, съобщи "24 часа". 59-годишният именит бивш футболист и треньор се бори с тежкото онкологично заболяване. Лекарите все още не са определили лечението, в което помощ му оказва друг велик ексиграч - Стилиян Петров.
Той е отслабнал сериозно и към момента химиотерапията е изключена.
Това е втори път, в който Любо Пенев се сблъсква с коварната диагноза. През пролетта на 1994 г. получава диагноза рак на тестисите, заради което и пропуска световното първенство в САЩ, макар да е със сериозен принос за класирането ни.
Любослав Пенев е роден на 31 август 1966 в Добрич. Има 62 мача и 14 гола за националния отбор. Той се превръща в легенда на ЦСКА и "Валенсия".
А по-рано днес бившият нападател на "Ювентус" Валери Божинов засвидетелства подкрепата си за него.
