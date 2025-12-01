"Левски" се развихри и вкара седем гола на "Септември"
"Левски" разби "Септември" (София) със 7:0 на стадион "Георги Аспарухов" в среща от 17-ия кръг на Първа лига.
След равностойна първа част дойде 38-ата минута, когато "Левски" успя да излезе напред в резултата след автогол на Валентин Озорнвафор (38’).
Ключовият момент в срещата беше 45-ата минута, когато Кубрат Йонашчъ беше изгонен с втори жълт картон. След това започна тоталната доминация на "Левски".
Мазир Сула (52’ и 69’), Евертон Бала (54’), Рилдо Фильо (80’), Мартин Петков (84’) и Макун (88’) се разписаха и донесоха една от най-убедителните победи на “сините” изобщо.
По-рано през деня "Лудогорец" записа нова победа под ръководството на новия си треньор Пер-Матиас Хьогмо.
