Първата коледна магия в кухнята: Ароматни „Снежни меденки с портокал и бял шоколад“

Коледният сезон винаги започва с онази първа рецепта, която изпълва дома с аромат на празник. Всяко семейство има любим сладкиш – класически меденки, канелени звезди, щолен или джинджифилови бисквитки. Но тази година ви предлагам нещо различно, тематично и истински вълшебно: Снежни меденки с портокал и бял шоколад .

Това е модерна интерпретация на останалите меденки – съчетава познатия топъл вкус на мед, ароматната свежест на портокал и деликатната сладост на белия шоколад. Резултатът е коледен сладък, който ухае едновременно на уют, зима и празник. И най-хубавото? Подходящ е за начало на коледното готвене – бърз, лесен и изключително ефектен.

Защо именно този рецепта е идеален за първата коледна вкусотия?

Аромат, който настройва на празнична вълна

Комбинацията от канела, карамфил, портокал и мед се пренася всеки моментално в зимната приказка.

Лесна и забавна за приготвяне

Подходяща е за семейно готвене – децата могат да помогнат при оформянето и украсяването.

Изглеждат като мини снежни топки

Белият шоколад придава празничен вид, без да изисква сложни техники.

Могат да се приготвят предварително

Колкото по-дълго престоят, толкова по-вкусни стават.

Рецепта: Снежни меденки с портокал и бял шоколад

Необходими продукти:

250 г брашно

80 г разтопено масло

100 г мед

80 г кафява захар

1 яйце

1 ч.л. канала

1/2 ч.л. джинджифил

щипка карамфил

настъргана кора от 1 портокал

1 ч.л. сода, разтворена в 1 с.л. портокалов сок

150 г бял шоколад за глазура

Начин на приготвяне:

В голяма купа смесете меда, разтопеното масло и захарта. Разбъркайте до еднородност.

Добавете яйцето и портокаловата кора.

Пресейте брашното с подправките и го добавете към сместа.

Разтворете содата в портокаловия сок и я добавяте към тестото.

Омесете меко тестото и го оставете в хладилника за 20–30 минути.

Оформете малки топчета (около орех) и подредете върху хартия за печене.

Печете в загрята на 180°C фурна за 10–12 минути.

След като изстинат, разтопете белия шоколад и потопете всяка меденка, така че да изглежда „снежна“.

Сервиране и празнично настроение

Поднесете снежните меденки в метална коледна кутия, поръсете ги с малко кокосови стърготини за още по-зимен ефект и ги поставете като украса на празничната маса. Те не са само вкусни, но и създават атмосфера – сладък символ на настъпващите празници.