Ето кога е последната суперлуна за 2025

Последното пълнолуние за годината, с подходящото име „Студена Луна“, ще озари небето в четвъртък, 4 декември, като ще достигне своя максимум в 23:14 UTC (координирано всеобщо време), пише Newsweek.

Студената Луна е и последната суперлуна за 2025 г. Суперлуна се получава, когато пълнолунието съвпада с най-близката точка от орбитата на Луната до Земята, известна като перигей, което я кара да изглежда по-голяма от обичайното.

„Суперлуна“ не е официален астрономически термин, но обикновено се използва за обозначаване на пълнолуние, което попада в поне 90% от разстоянието до перигей“, обясняват от НАСА.

Известна още като „Луната на дългата нощ“, Студената Луна следва Жътвената Луна през октомври и Бобровата Луна през ноември. От духовна гледна точка, Студената Луна се смята за символ на обръщане навътре, успокояване, размисъл и тих вътрешен растеж.

Може да е достатъчно тъмно още вечерта, за да видите пълнолунието в пиковия му момент, но то ще остане пълно и видимо (в зависимост от условията) през цялата нощ, пише "Вести".

Много хора предпочитат да го наблюдават непосредствено след изгрев на Луната, когато тя изглежда по-голяма близо до хоризонта – явление, известно като „лунна илюзия“.

Общо взето, вечерните часове с тъмно небе са добър избор. Най-добре, ако можете, намерете място далеч от градските светлини и с открит хоризонт.

Лесно ще различите зимната Луна без никакво оборудване – просто погледнете нагоре, за да се насладите на пълния ѝ блясък. Все пак телескоп или бинокъл могат да ви помогнат да я разгледате по-подробно. Не забравяйте да се облечете топло и да вземете със себе си нещо за хапване или топли напитки, ако планирате да останете да наблюдавате по-дълго.

Когато получите календарите си за 2026 г., отбележете 3 януари като датата за първото пълнолуние за годината – Вълчата Луна.

Въпреки че е в новата година, това е и второто пълнолуние на зимата. Името му е свързано с воя на активните през тези месеци вълци, които не изпадат в хибернация.