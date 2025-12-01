София се готви за още по-голям протест, демонстрации ще има в цялата страна

Протестите и гражданското недоволство ще обхване редица градове в страната, става ясно от публикации в социалните мрежи. След като от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) обявиха втори протест срещу бюджет 2026 г. в понеделник, 1 декември, от 18:00 ч. в центъра на София, то примерът последваха редица градове. Има индикации, че сегашното недоволство може да надмине като посещаемост митинга в сряда, който стресна сериозно властта и който доведе до привидно оттегляне на проектобюджета.

Опозицията обаче ще се опита да разшири протестната вълна и извън столицата. Протести под надслов "Да спрем кражбите в бюджета" и "Няма да позволим да ни излъжат" ще се проведат в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Ловеч, както и в Сливен, Нова Загора и Русе, потвърдиха от партия "Да, България", откъдето подчертаха, че не са организатори във всички градове. Възможно е да има протести и на други места, включително и от български общности в чужбина.