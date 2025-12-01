КНСБ и КРИБ се разграничиха от протеста: Партиен е!

КНСБ и КРИБ няма да участват в протеста довечера, защото е партиен. Това казаха в ефира на бТВ президентът на синдиката Пламен Димитров и изпълнителният директор на работодателската организация Боян Николаев.

"Трябва да имаме бюджет преди Коледа, да намерим формули, които властта не намери. Ние и бизнеса предлагаме варианти. На протеста хората искаха доходи и сигурност. Едни - да се компенсират цените в магазините, втори - срещу данък дивидент, трети - против правителството", каза Пламен Димитров.

"Не съм съгласен, че това е бюджетът на голямото харчене. При пенсиите е най-големият разход, там корупция няма. Искаме с минимални щети да минем напред и хората да не фалират. Искаме нарастване на фонда за заплати", посочи той.

Според него никой не говори за минималните осигурителни доходи за ръководни длъжности.

"620 евро е минималният осигурителен праг. Това е нелогично. Позволяваме законово икономиката да посивява. 130 милиона евро е сметката на НОИ, че ще влязат допълнително, ако направим реални прагове", каза още Димитров.

"Очакваме утре ключова среща с властта, диалогът е възстановен. Беше ни казано, че този бюджет няма алтернатива, но вече има. Моите студенти например се притесняват от инфлацията и възможностите за работа. Трябва да се справим с бюджетния дефицит. Засега сме оптимисти", каза Боян Николаев от КРИБ. Според него данъците и осигуровките трябва да се запазят в този вид, а СУПТО е излишно.

"Работещите хора имат лимит. Проблемът е, че имаме ръст на обществения сектор при намаляваща демография. Когато обществения сектор се увеличава, няма как да няма несправедливост. Не можем да влезем в еврозоната с такава инфлационна спирала", каза още той. Според него е абсурдно хора от IT сектора да отиват в държавната администрация да работят за петцифрени суми.