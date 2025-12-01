Милен Керемедчиев: Отстъпването на територии може да предизвика гражданска война в Украйна
Украинският президент Володимир Зеленски е изправен пред невъзможен избор, който може да доведе до вътрешен разпад на страната. Подписването на споразумение за отстъпване на територии на Русия крие риск от обявяването му за предател и избухване на социални и политически катаклизми.
Това заяви в студиото на предаването "Твоят ден" по NOVA News бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.
"Няма начин украински президент да подпише споразумение, което да предостави огромна територия на Русия - веднага ще бъде обявен за предател, възможно е да се изпадне в социален и политически катаклизъм, както и да се стигне до гражданска война," прогнозира дипломатът.
Опасност от вътрешни саботажи
Според Керемедчиев, дори при евентуално мирно споразумение, напрежението в окупираните региони няма да стихне. Той очерта мрачен сценарий за бъдещето на тези зони.
"Окупираните територии освен това може да се превърнат в поле на постоянни саботажи от украински националисти и да има партизански размирици. Няма значение колко общо точки ще се съдържат в мирния план за Украйна, те са разделени в две групи - за териториите и за сигурността," коментира Керемедчиев.
Експертът подчерта огромната пропаст между исканията на двете враждуващи страни – Киев настоява за гаранции срещу ново нападение, докато Москва иска пълен контрол над завоюваните земи и гаранции, че Украйна няма да представлява заплаха.
Руският напредък на фронта
В анализа на ситуацията се включи и международният анализатор Огнян Дъскарев, който отбеляза, че Кремъл няма причина да отстъпва, предвид бавния, но постоянен напредък на бойното поле, макар и с цената на много жертви.
"В момента Москва владее около 80% от Донецк, както и почти 100% от Луганск. В Херсон и Запорожие - около 76%," посочи Дъскарев, цитиран от NOVA.
Според него е възможно да се постигне компромис, при който тези земи да бъдат обявени за "де факто" превзети, но не и "де юре" признати. Той обаче изрази сериозни опасения за стратегическото направление на руската офанзива.
"Имам лошото предчувствие, че руснаците са тръгнали към Одеса," допълни анализаторът, подчертавайки тежката хуманитарна цена на конфликта, в който ежеседмично загиват хиляди млади мъже.
Още по темата:
- » Керемедчиев, бивш зам.-министър: "Лукойл" и всички нейни дружества се намират във финансов ковид
- » Милен Керемедчиев за ударите по Иран: От регионален конфликтът може да стане глобале
- » Керемедчиев: Конфликтът между Пакистан и Индия може да ескалира до война