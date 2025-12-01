  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +7 / +11
Варна: +8 / +8
Сандански: +8 / +11
Русе: +7 / +8
Добрич: +6 / +7
Видин: +7 / +9
Плевен: +6 / +9
Велико Търново: +6 / +9
Смолян: +1 / +3
Кюстендил: +5 / +7
Стара Загора: +6 / +9

КЗП с яки проверки преди зимния туристически сезон

  • Сподели в:
  • Viber
КЗП с яки проверки преди зимния туристически сезон
A A+ A++ A

КЗП засилва действията си в защита на потребителите преди началото на активния зимен туристическия сезон. Туроператорите и турагентите трябва да имат регистрация, за да гарантират безопасността и правата на потребителите. Задължително е предоставянето на ясни и пълни условия за туристическото пътуване.

Търговците са длъжни имат застраховка „Отговорност на туроператора“, която покрива щети в случай на несъстоятелност на компанията. Инспекторите от КЗП ще проверят също така и местата за настаняване - дали са категоризирани или регистрирани и дали предоставяната услуга отговаря на дадената категория.


Особен акцент през предстоящия зимен туристически сезон ще бъдат задълженията на търговците да обозначават двойно цените в левове и евро, правилното превалутиране и всички останали задължения, вменени от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Планират се съвместни проверки с други институции след участие в поредица от работни срещи с представители на министерството на туризма, местната власт, МВР, НАП, БАБХ, АПИ, РЗИ и др. Проверките ще продължат през целия зимен туристически сезон.

#КЗП

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите