Световен деликатес изчезва. Шокираща причина

Стридите – един от най-фините морски деликатеси в света – са на път да се превърнат в застрашен вид в Япония, след като масова смъртност поразява цели райони на традиционното производство.

Страната, позната като лидер в отглеждането на едни от най-качествените стриди в света, днес е изправена пред драматична криза, зад която стои едно имe: климатичните промени.

90% от стридите в най-големия производствен район са мъртви

По крайбрежието на вътрешното море Сето – регион, който осигурява над три четвърти от цялото японско производство на култивирани стриди – фермерите преживяват невиждан срив.

Около 90% от стридите в някои зони вече са загинали.

„Никога не съм преживявал такова нещо в цялата си кариера“, признава за АФП Тацуя Морио, човек с повече от 20 години опит в отглеждането на стриди. Дори сортовете, които се считат за по-устойчиви на топлина, са били унищожен

Водата – с почти 2°C по-топла от нормалното

Според данните на префектурата Хирошима от юли до октомври – най-важният период за развитието на стридите – температурите на морската вода са били с 1,5 до 1,9°C по-високи в сравнение със средната стойност за последните три десетилетия.

„Високите температури на водата, заедно с други фактори, са виновни за масовото измиране“, посочва Шоичи Йокучи от отдела за морски продукти.

Той уточнява, че когато горещините се задържат седмици наред, организмите на стридите отслабват, стават по-уязвими към вируси и бактерии и буквално „се предават“.

Към това се прибавя и необичайно ниското количество валежи през юли, което повишава солеността на водата – допълнителен стрес за и без това отслабналите организми.

Смъртността достига до 90% – вместо обичайните 30–50%

Обичайната загуба при реколта е между 30% и 50%, но тази година интервюта на японската Агенция по рибарство показват ужасяваща картина:

в централно-източната част на префектура Хирошима смъртността достига 60–90%,

в останалите райони – повишена, но не критична,

а в северните райони, като Санрику, които дават около 17% от продукцията, ситуацията остава стабилна.

Фермерите: „Трудно е дори да ги продаваме“

Дори малкото оцелели стриди са в лошо състояние.

Производителят от Хиого Дайки Такеучи споделя, че оцелелите екземпляри са „наполовина от нормалния размер“.

„Честно казано – трудно е да ги продадем“, признава той.

Министерството на земеделието, горите и рибарството вече разследва проблема съвместно с местните власти, но решението изглежда далеч, докато климатичните промени продължават да се ускоряват.

Глобално затопляне с глобални последици

Според IPCC (експертната група на ООН по климата), скоростта на затопляне на океаните се е удвоила от 1993 г. насам.

Средните температури на морската повърхност достигнаха рекордни нива през 2023 и 2024 г. – факт, който днес вече дава видими отражения върху морската флора и фауна.

Стридите, които са един от основните индикатори за качеството на морската екосистема, се оказват първите жертви. А това има и пряко отражение върху световния пазар.

Деликатесът, който може да изчезне от менюто

Хонконг, Тайван, Сингапур, Виетнам и Тайланд са сред топ вносителите на японски стриди.

Влошената продукция означава:

рязко намаляване на доставките,

повишаване на цените,

и риск световният деликатес да стане все по-трудно достъпен.

За Япония – страна, чиято кулинарна култура е изградена върху морските дарове – това е не само икономически, но и културен удар.

Краят на една епоха?

Днес японските производители гледат към изчезналите си ферми със страх: ако тенденцията на затопляне продължи, стридите могат да станат още една жертва на климатичната криза.

А за света остава въпросът – възможно ли е любимият деликатес да се превърне в лукс или направо да изчезне?