Кметът на Ардино обяви частично бедствено положение заради обилни валежи

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи на 27 и 28 ноември. То важи за част от територията на общината и обхваща шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Местата отново останаха без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница бе залят от придошлите води.

Със заповедта се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци. Мостът, който е част от републиканската пътна мрежа, е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите населени места.