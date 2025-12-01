НАТО разглежда превантивни удари срещу Русия

НАТО обмисля по-решителна позиция срещу хибридните операции на Русия, включително кибератаки, саботажи и нарушения на въздушното пространство, заяви адмирал Джузепе Каво Драгоне, най-висшият военен представител на алианса и председател на Военния комитет на НАТО. В интервю за Financial Times Драгоне обясни, че алиансът преразглежда подхода си към хибридните заплахи, които се засилват в цяла Европа през последните години.

„Изучаваме всичко. По отношение на киберсигурността сме по-реактивни. Да бъдем по-агресивни или превантивни, вместо да реагираме, е нещо, за което мислим“, каза Драгоне. Той добави, че в някои случаи превантивният удар може да се разглежда като форма на защита, въпреки че този подход се различава от традиционните методи и мислене на НАТО.

Източноевропейските членки на НАТО настояват за по-твърда позиция, тъй като хибридните инциденти, включително кибератаки, подозирани руски саботажи и многократни повреди на подводна инфраструктура в Балтийско море, стават все по-чести. Драгоне подчерта, че всяка промяна ще изисква внимателно разглеждане на правните и юрисдикционните рамки. „Да бъдем по-агресивни в сравнение с агресията на нашия противник може да е вариант. Въпросите са правна рамка, юрисдикционна рамка, кой ще го направи и т.н.“, каза той.

Той посочи операцията на НАТО „Балтийски страж“ като пример за ефективна възпираща мярка. Мисията разполага със съюзнически кораби, самолети и подводни дронове за защита на критична инфраструктура в Балтийско море, след няколко случая на прерязване на подводни кабели през 2023 и 2024 г. „От началото на Балтийски страж нищо не се е случило. Това означава, че тази възпираща мярка работи“, отбеляза Драгоне.

Въпреки това остават предизвикателства. Финландски съд наскоро отхвърли дело срещу руския кораб Eagle S, заподозрян за повреди на подводни електрически и данни кабели, с аргумента, че инцидентът се е случил в международни води. Финландският министър на външните работи Елина Валтонен каза пред FT, че това на практика дава свобода на руските кораби в тези райони. Тя добави, че докато НАТО преглежда по-настоятелни мерки, съюзниците не трябва да реагират прекалено и трябва да се доверят на съществуващите механизми за отговор.

Драгоне заключи, че централното предизвикателство за НАТО е предотвратяването на бъдещи хибридни атаки. „Как се постига възпиращ ефект – чрез ответен удар или чрез превантивен удар, това е нещо, което трябва да анализираме дълбоко, защото в бъдеще може да има още по-голям натиск“, каза той. Алиансът продължава да обмисля опции, които балансират възпиращия ефект с правните и оперативните ограничения.