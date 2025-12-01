Тръмп вижда шанс за пробив в украинските преговори след ключова среща във Флорида

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп изрази предпазлив оптимизъм относно преговорите между американски и украински представители, заявявайки, че има „добър шанс“ за постигане на потенциално споразумение за спиране на войната, въпреки че подчерта, че Украйна се сблъсква с „трудни проблеми“, свързани с корупцията. Тръмп коментира напредъка на разговорите пред журналисти на борда на Air Force One по време на пътуването си от Флорида към Вашингтон, като посочи, че дискусиите се развиват стабилно и че негов основен приоритет е „да се спре загубата на човешки живот“.

Изявлението му дойде след срещата на високо равнище, проведена на 30 ноември във Флорида между украинска делегация, оглавявана от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, и водещи американски представители, сред които държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Разговорите се състояха в частния голф клуб на Уиткоф край Маями и последваха по-ранна среща в Женева. По-късно Рубио каза пред журналисти, че разговорите са били продуктивни и са позволили на двете страни да продължат да уточняват параметрите на подкрепяния от САЩ план, който цели да сложи край на конфликта и да постави основите за дългосрочната сигурност и икономическа стабилност на Украйна.

Тръмп заяви, че е получил подробен доклад от Рубио и Уиткоф веднага след срещата им с украинците, и подчерта, че работата напредва. На въпрос какви предизвикателства стоят пред Киев, той посочи корупционните разследвания в украинското ръководство, включително оставката на началника на кабинета на президента Володимир Зеленски, Андрий Йермак. Йермак подаде оставка на 28 ноември, след като се оказа въвлечен в голямо разследване. Според Тръмп тази ситуация „не помага“ на дипломатическия процес, но добави, че и Русия „иска да види края“ на войната.

Рубио определи срещата във Флорида като продължение на разговорите от Швейцария, като подчерта, че преговарящите работят по деликатни теми като условията за прекратяване на бойните действия и визията за бъдещето на Украйна. Той каза, че дискусиите са обхванали не само мерките за спиране на войната, но и рамката, която трябва да гарантира, че Украйна ще остане суверенна, независима и защитена от бъдеща агресия. По думите му е постигнат съществен напредък, но няколко ключови въпроса все още изискват допълнителна работа, особено тъй като на по-късен етап Русия ще трябва да се включи пряко.

Умеров заяви, че и украинската страна оценява разговорите като конструктивни, като отбеляза „значителен напредък“ в изравняването на позициите с Вашингтон. След телефонен разговор със Зеленски той посочи, че основните приоритети на Киев – сигурност, суверенитет и стабилен мир – са напълно запазени и подкрепени от американската делегация. Зеленски по-късно потвърди тази оценка, заявявайки, че диалогът е имал „конструктивна динамика“ и че всички въпроси са били обсъждани открито и с ясен фокус върху националния интерес на Украйна. Той добави, че очаква подробен доклад от делегацията след завръщането им.

Нито една от делегациите досега не е разкрила конкретни договорености от срещата във Флорида. Източник, запознат с преговорите, ги определи като трудни, но изключително конструктивни, отбелязвайки, че са обхванали най-чувствителните елементи от предложеното споразумение. Въпреки че Тръмп първоначално настояваше за напредък до Деня на благодарността, след срещата той заяви, че вече не поставя краен срок за завършване на мирния процес.

Американски медии съобщиха, че преговарящите продължават работата по два основни нерешени въпроса: въпроса за териториите и условията за бъдещи гаранции за сигурност. По-ранни версии на 28-те точки в американския план изискваха Украйна да се откаже от конституционната си цел за членство в НАТО, което Киев отхвърли. Според CNN сега се разглежда алтернативен вариант, който би блокирал Украйна от членство в алианса чрез двустранни договорености между държавите от НАТО и Москва. The Wall Street Journal съобщи, че двете страни са обсъдили и срок за провеждане на следващите украински избори.

Разговорите се случват в момент на политическо напрежение в Киев след оставката на Йермак и преразпределението на ролите в украинския преговорен екип. Заедно с Умеров в делегацията участват заместник-външният министър Сергий Кислица, посланик Олга Стефанишина, началникът на Генералния щаб Андрий Гнатов и заместник-директорът на военното разузнаване Вадим Скибицки. Те имат задача да навигират актуализираната версия на мирния план, оформена в Швейцария, която смекчи някои от по-строгите изисквания, но оставя други ключови въпроси открити.

Кремъл потвърди, че е получил последното предложение, подготвено в Женева. Очаква се Уиткоф да замине за Москва в следващите дни, за да представи резултатите от Флорида директно на Владимир Путин. Според Axios американските преговарящи се надяват да финализират дискусиите с украинската страна преди срещата на Уиткоф с руския президент на 2 декември. В същото време Уиткоф продължава да бъде под натиск след изтекъл запис, на който се чува да дава напътствия на руски представител за това как да влияе на Белия дом, а The Wall Street Journal описа по-широка кампания на руски посредници да прокарат стратегия за „мир чрез бизнес“, целяща икономически стимули и инвестиционни партньорства.

Преди срещата във Флорида Зеленски разговаря с редица международни лидери, включително председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и президента на Финландия Александър Стуб, за да координира дипломатическите позиции. Той също така обяви мерки за синхронизиране на украинската санкционна политика с новите американски санкции срещу руски енергийни компании, подчертавайки, че засиленият натиск върху Москва е ключов за придвижване на преговорите за прекратяване на огъня. Русия обаче продължава да отхвърля примирие и настоява за максималистични условия: признаване на контрола й върху окупираните територии и изтегляне на украинските сили от Донбас.

Въпреки сложността и многото нерешени въпроси, представители от двете страни определиха срещата във Флорида като още една значима стъпка към намирането на „достоен“ край на войната. Както каза Тръмп, има „добър шанс да постигнем сделка“, но процесът ще продължи без фиксиран краен срок. Очаква се разговорите да се подновят скоро, след визитата на Уиткоф в Москва.