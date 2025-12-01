През изминалото денонощие са потушени 40 пожара в страната

За изминалото денонощие са потушени общо 40 пожара, като оперативните звена са реагирали на 78 сигнала за произшествия, съобщавa Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

При пожарите е пострадал един гражданин.

В неделя през нощта в столични пожарникари са се отзовали на сигнал в кв. „Филиповци“. На място са изпратени два пожарни автомобила с шестима служители. При пожара е пострадал мъж на 56 г., с изгаряния по тялото. Огънят е унищожил домашно имущество.

В 03:20 ч. е получено съобщение за пожар в жилищна кооперация в София, ж.к. „Разсадника“. На място са изпратени четири пожарни коли с 13 служители, които са установили, че е възникнал пожар в електрическо табло на партера. Живущите в сградата са се самоевакуирали преди пристигането на екипите. Няма пострадали.

В неделя сутринта пожарникарите в Пловдив да се отзовали на сигнал да пожар в оранжерия, намираща се в землището на с. Крумово, община Родопи. За мястото на пожара са изпратени четири пожарни автомобила с 12 служители. В пожара са унищожени са трите оранжерии и около 10 000 саксии с цвета, спасени са две сгради и транспортна техника.

С преки материални щети за последното денонощие са 12 пожара. Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции.