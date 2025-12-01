Първите евромонети вече са на пазара
От днес започва продажбата на стартовите комплекти евромонети във всички клонове на банките, пощите, както и в БНБ. Те ще се продават както на физически, така и на юридически лица. Може да си купим до два на човек.
Всеки комплект струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента. Комплектите имат в състава си всички номинали - например има 9 монети по 1 евроцент, 5 монети по 20 евроцента и 2 монети по 1 евро.
Търговците могат да закупят по-голям пакет, съдържащ в себе си 10 стандартни стартови комплекта, но само в клоновете на банките. Цената е 200 лева на обща стойност 102 евро и 30 цента, предаде Нова телевизия.
Още по темата:
- » Внимавайте при обмяната на валутата, чейндж бюрата ще ви дават неизгоден курс, а "офертите" на улицата са 100% измама
- » Еврото идва след 40 дни: Какво трябва да знаят българите за парите си?
- » Обмен на левове в евро в пощите - срещу документ за самоличност
Коментирай
Най-четено от Финанси
Средната брутна годишна работна заплата през 2024 г. е 27 898 лв.14:15 28.11.2025 | Финанси
10 бивши министри с декларация с 5 предложения за реформи в Бюджет 202619:42 27.11.2025 | Финанси
Последно от Финанси