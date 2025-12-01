Без коли първа и втора категория в центъра на София

Нискоемисионната зона за автомобили в центъра на София влиза в сила от днес – 1 декември 2025 г., и ще важи до 28 февруари 2026 г.

Новото е, че през този сезон забраната обхваща освен „малкия ринг“ и по-широк териториален обхват - т.нар. „голям ринг“.

Малкият ринг, за който важи забрана за навлизане на автомобилите от първа и втора екогрупи, обхваща територията между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска”.





Големият ринг, в който е забранено навлизането само на най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е „заключен между бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, ул. „Хенрик Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“; бул. „Иван Ев. Гешов“; бул. „К. Величков“.

Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение. 180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, ще следят дали се спазва забраната. Специализиран софтуер автоматично ще извършва проверка в съответните бази данни, за да се установи екологичната група и собствеността на всеки автомобил, посочват от СО.