Благомир Коцев се върна на работа в община Варна след 5 месеца в ареста

Кметът на Варна Благомир Коцев се върна официално на работното си място тази сутрин, след като прекара близо пет месеца в ареста. Той пристигна пеша в сградата на общината, изпълнявайки обещанието, което даде вчера в социалните мрежи.

"Зареден, отпочинал, с добро настроение идвам на работа - доколкото е възможно. Със сигурност имам ентусиазъм да видя как са се случвали нещата в общината през последните месеци", заяви Благомир Коцев, цитиран от БГНЕС.

Коцев бе освободен под парична гаранция от 200 000 лева с решение на Окръжния съд във Варна от 27 ноември. Градоначалникът бе задържан на 8 юли 2025 година по обвинения в корупция.

Атаки и заплахи за съдебни дела

В първия си работен ден кметът коментира и жалбата на бивша служителка на общината, която твърди, че средствата за гаранцията му, събрани чрез дарителска кампания, представляват "пране на пари".

"Това е една от всички атаки, които вече видяхме през последните месеци, не съм изненадан", коментира Коцев. Според него се използват всякакви инструменти за дискредитиране на администрацията и на хората, които се борят с несправедливостите.

"Атаката не е изненада за мен, тя ще олекне и увисне, тя е инициирана от един от кошаревските свидетели, които прокуратурата използва като аргумент", допълни той. Коцев уточни, че въпросната свидетелка е уволнена от него служителка, срещу която има подадени сигнали за злоупотреби, останали без реакция от институциите.

"Когато всичко това приключи и истината излезе наяве, ще заведа дела за набеждаване и лъжесвидетелстване", категоричен бе кметът.

Първи задачи и промени в управлението

Първата задача в графика на кмета е провеждането на традиционната понеделнишка оперативка. Целта е да се срещне с целия екип и заместник-кметовете, за да получи доклад за случилото се по време на отсъствието му и да се набележат спешните теми.

"През тези 5 месеца не съм загубил контакт с моя екип, но съм убеден, че има неща, които трябва да бъдат наваксани, да свършим бързо нещата, които не са свършени, и да влезем бързо в един нормален ритъм на работа в общината", допълни Коцев.

Градоначалникът заяви намерението си да преосмисли диалога в общината, признавайки, че преди ареста комуникацията с Общинския съвет и другите партии често е влизала в излишни полемики.

"Варна трябва да върви напред гладко и с общи решения", допълни Коцев и потвърди, че със сигурност ще има промени в управлението на администрацията.