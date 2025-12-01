  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +7 / +11
Варна: +8 / +8
Сандански: +8 / +11
Русе: +7 / +8
Добрич: +6 / +7
Видин: +7 / +9
Плевен: +6 / +9
Велико Търново: +6 / +9
Смолян: +1 / +3
Кюстендил: +5 / +7
Стара Загора: +6 / +9

Отбелязваме Световния ден за борба със СПИН

  • Сподели в:
  • Viber
Отбелязваме Световния ден за борба със СПИН
A A+ A++ A

На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН. Борбата срещу СПИН се води повече от 30 години, а в България основната цел е да се гарантира безопасност при кръвопреливането, както и лечение и профилактика. Всяка година на 1 декември доброволците на БМЧК – София отбелязват Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН с мащабна информационна кампания на територията на София. В подготовката, организацията и провеждането на изявата се включват над 100 доброволци, служители на БЧК, университети, училища и други неправителствени организации.

На 1 декември 2025 г. в област Стара Загора ще бъде отбелязан първият етап от Националната антиСПИН кампания, посветена на Световния ден за борба срещу СПИН. Мотото е „Това не го казвай! Говори с факти за ХИВ!“.

В тази връзка Регионалната здравна инспекция – Стара Загора в периода от 1 декември до 3 декември 2025 г., съвместно с Младежкия общински съвет – Стара Загора, Община Стара Загора, Тракийския университет, Кабинета по семейно планиране, Асоциацията на студентите по медицина в България към Медицинския факултет на Тракийския университет, клуб „Здраве“ към Средно училище „Васил Левски“ – Стара Загора и Диагностично-консултативния център „Районна поликлиника – Казанлък“ ЕООД, ще предостави възможност за безплатно изследване на ХИВ както в стационарния кабинет на Регионалната здравна инспекция – Стара Загора, така и на терен.

#СПИН

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите