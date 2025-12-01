Отбелязваме Световния ден за борба със СПИН

На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН. Борбата срещу СПИН се води повече от 30 години, а в България основната цел е да се гарантира безопасност при кръвопреливането, както и лечение и профилактика. Всяка година на 1 декември доброволците на БМЧК – София отбелязват Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН с мащабна информационна кампания на територията на София. В подготовката, организацията и провеждането на изявата се включват над 100 доброволци, служители на БЧК, университети, училища и други неправителствени организации.

На 1 декември 2025 г. в област Стара Загора ще бъде отбелязан първият етап от Националната антиСПИН кампания, посветена на Световния ден за борба срещу СПИН. Мотото е „Това не го казвай! Говори с факти за ХИВ!“.

В тази връзка Регионалната здравна инспекция – Стара Загора в периода от 1 декември до 3 декември 2025 г., съвместно с Младежкия общински съвет – Стара Загора, Община Стара Загора, Тракийския университет, Кабинета по семейно планиране, Асоциацията на студентите по медицина в България към Медицинския факултет на Тракийския университет, клуб „Здраве“ към Средно училище „Васил Левски“ – Стара Загора и Диагностично-консултативния център „Районна поликлиника – Казанлък“ ЕООД, ще предостави възможност за безплатно изследване на ХИВ както в стационарния кабинет на Регионалната здравна инспекция – Стара Загора, така и на терен.