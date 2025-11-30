Магнитни бури по дни и часове през ДЕКЕМВРИ 2025
Декември 2025 г. се очертава като един от най-динамичните месеци по отношение на геомагнитната активност: силни пикове в началото на месеца (2–4 декември), нова вълна около средата (12–14 декември) и засилване към края (23–24 и 30–31 декември). Между тези периоди се наблюдават спокойни интервали, особено от 8 до 11 декември и от 15 до 20 декември, когато активността остава на ниски нива.
Таблицата по дни и часове показва, че най-интензивните стойности се концентрират във вечерните часове, докато дневните интервали често са по-умерени. Както показва общата тенденция: месецът започва бурно, успокоява се в средата и завършва с ново засилване на активността.
Следва да се подчертае, че това е само предварителна прогноза на специалистите, която може да се променя. Все пак новите слънчеви изригвания и изхвърлянето на коронална маса, провокиращи магнитните бури на Земята, е възможно да възникнат по всяко време.
Защо е важно да се знаят опасните дати на магнитните бури
Пренебрегването на магнитните бури може да доведе до обостряне на хронични заболявания, влошаване на здравето и дори до извънредни ситуации поради загуба на концентрация.
За здравите хора бурите могат да бъдат и стрес, който се натрупва незабелязано, но след това се проявява под формата на понижен имунитет и енергия.
Календарът на магнитните бури ви помага да планирате по-добре важни дела, пътувания, спортни дейности и просто да избягвате ненужни рискове. През тези дни трябва да бъдете особено внимателни как се чувствате и да сведете до минимум стреса.
Учените отбелязват, че дългосрочните прогнози могат да претърпят промяна поради внезапни слънчеви изригвания, затова е важно да следите за актуализации в специализираните сайтове.
Календар на магнитните бури през м. декември 2025 г. до дати и часове по EEST:
Дата
0:00
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
1.дек
3
3
3
3
3
3
3
5
2.дек
5
5
5
5
5
5
5
5
3.дек
5
5
5
5
5
5
5
5
4.дек
5
5
5
5
5
5
5
4
5.дек
4
4
4
4
4
4
4
3
6.дек
3
3
3
3
3
3
3
3
7.дек
3
3
3
3
3
3
3
2
8.дек
2
2
2
2
2
2
2
2
9.дек
2
2
2
2
2
2
2
2
10.дек
2
2
2
2
2
2
2
2
11.дек
2
2
2
2
2
2
2
2
12.дек
2
2
2
2
2
2
2
5
13.дек
5
5
5
5
5
5
5
4
14.дек
4
4
4
4
4
4
4
2
15.дек
2
2
2
2
2
2
2
2
16.дек
2
2
2
2
2
2
2
3
17.дек
3
3
3
3
3
3
3
3
18.дек
3
3
3
3
3
3
3
3
19.дек
3
3
3
3
3
3
3
2
20.дек
2
2
2
2
2
2
2
3
21.дек
3
3
3
3
3
3
3
3
22.дек
3
3
3
3
3
3
3
4
23.дек
4
4
4
4
4
4
4
4
24.дек
4
4
4
4
4
4
4
3
25.дек
3
3
3
3
3
3
3
3
26.дек
3
3
3
3
3
3
3
3
27.дек
3
3
3
3
3
3
3
2
28.дек
2
2
2
2
2
2
2
3
29.дек
3
3
3
3
3
3
3
4
30.дек
4
4
4
4
4
4
4
4
31.дек
4
4
4
4
4
4
4
3
Цветова карта на геомагнитното поле през декември
Индекс на нивата на геомагнитната активност:
Интензитетът на магнитната буря е важен параметър, който може да варира от незначителен до много силен. За да се оцени нейният мащаб, се използват специални скали – петстепенната (индекс G) и осемстепенната (K-индекс).
K-индексът отразява колебанията в земното магнитно поле, измервани от обсерватории по света. Стойностите му са между 0 и 9, където 0 означава пълно спокойствие, а 9 – изключително мощна буря, способна да наруши работата на електронни и комуникационни системи.
Този индекс е полезен не само за учени и метеоролози, но и за чувствителни хора, които могат да планират деня си според геомагнитната активност. Освен това той се използва за прогнозиране на възможни проблеми в работата на сателити, радиовръзки, енергийни мрежи, а също и в авиацията и навигацията, където магнитните смущения могат да повлияят на точността на уредите.
Проследяването на К-индекса помага да се разберат по-добре циклите на слънчевата активност и тяхното въздействие върху Земята, което е от значение за науките като астрофизика и геомагнетизъм.
1 – Без значими смущения
2 – Незначителни смущения
3 – Слаба буря
4 – Лека буря
5 – Умерена буря
6 – Силна буря
7 – Много силна буря
8 – Екстремна буря
Какво е геомагнитна буря?
Магнитната буря е временно смущение в магнитното поле на Земята. Тя възниква поради изригвания на Слънцето и свързаните с тях явления.
На Слънцето понякога се случват мощни изхвърляния на плазма и магнитни полета. Те се наричат междупланетни изхвърляния на коронална маса. Съществуват и специфични области на границата между потоците на слънчевия вятър с различна скорост, които също могат да повлияят на Земята. Когато тези структури достигнат нашата планета, те взаимодействат с нейното магнитно поле и се случва следното:
· Нарастването на налягането на слънчевия вятър свива магнитното поле на Земята.
· Магнитното поле на слънчевия вятър се сблъсква с магнитното поле на Земята и му предава допълнителна енергия.
· В резултат на това в магнитното поле на Земята се засилва движението на плазмата и се увеличава електричеството.
· Заради това могат да възникнат различни проблеми с радиовръзките и навигацията; с токове, които могат да нарушат работата на електрическите мрежи; и полярни сияния, които могат да се видят дори на по-ниски географски ширини.
Честотата на магнитните бури зависи от цикъла на слънчевата активност: когато на Слънцето има много петна и изригвания, бурите се случват по-често.
Как магнитите бури влияят върху хората?
Не всеки е еднакво чувствителен към магнитни бури, но някои симптоми са често срещани:
· Главоболие
· Виене на свят
· Мигрена
· Гадене
· Повишаване или понижаване на кръвното налягане
· Обща слабост
· Сънливост
· Нарушение на съня
· Бърза умора
· Нарушена концентрация и производителност
· Раздразнителност
· Апатия
· Повишена емоционалност
· Остра реакция на различни ситуации
· Агресия
· Промени в настроението
· Обостряне на хронични заболявания
· Влошаване на концентрацията
· Особено уязвими са хората със сърдечно-съдови заболявания, метеочувствителните хора, бременните жени и децата.
За да се сведе до минимум въздействието на магнитните бури, лекарите съветват:
· Спете достатъчно – поне 7-9 часа на ден
· Пийте повече чиста вода – това помага за поддържане на нормално кръвообращение
· Хранете се нормално, добавете витамини и минерали към диетата си чрез повече зеленчуци и плодове
· Намалете количеството кафе и кофеинови напитки, не злоупотребявайте с енергийни напитки
· Струва си да се откажете от алкохола и нездравословната храна, която натоварва тялото
· Избягвайте стреса – не планирайте важни неща в опасни дни
· Не влизайте в конфликти, избягвайте спорове
· Намалете времето, прекарано в използване на джаджи – електрониката натоварва още повече нервната система по време на геомагнитна буря
· Избягвайте тежък физически труд и психически стрес
· Проветрявайте добре стаята и прекарвайте повече време на открито
· Следете кръвното си налягане и приемайте лекарствата, предписани от Вашия лекар
Още по темата:
- » Мощна магнитна буря сринала предпазния слой на Земата
- » Пак ще ни боли глава! И в четвъртък ще има магнитна буря
- » Огнен гняв! Слънцето мощно изригна днес, връхлита ни магнитна буря от G4