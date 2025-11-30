Военни използвали ядрени оръжия срещу извънземни?

Шокиращи твърдения бяха направени от режисьора Дан Фарах, който прекара четири години в тайно интервюиране на високопоставени членове на американското правителство и военни относно съществуването на извънземни.

Докато говореше в подкаста „Joe Rogan Experience“ в петък, Фарах каза, че е научил от неназовани източници, че ядрените опити, провеждани през 50-те години на миналия век, често са били правени за тайно деактивиране на извънземни кораби. „Едно от разкритията в началото беше, че изпитанията на атомни оръжия, изпитанията на ядрени оръжия, имат ефект на домино, който може да попречи на тези неща“, обясни Фарах.

Той добави, че американските военни са започнали да провеждат ядрени опити на голяма надморска височина, практика, която руснаците бързо са последвали, за да обезвредят НЛО за собствените си експерименти.

„Това е лудост на няколко нива. Първо, можеш случайно да провокираш ядрен конфликт с друга страна, която не знае какво правиш. Освен това, започваш бой с по-интелигентен, превъзхождащ вид“, предупреди Фарах.

Разкритията идват от неговия документален филм, наречен „Ерата на разкритията“, издаден този месец, в който се твърди, че е описано подробно 80-годишното глобално прикриване на извънземен живот и технологията, която хората са създали с помощта на части от НЛО.

Въпреки твърденията на множество високопоставени правителствени служители, правителството на САЩ заяви, че никога не са открити доказателства за извънземен живот , а военните добавиха, че „няма проверими доказателства“, че някога са откривали извънземен космически кораб.



