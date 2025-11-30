Ройтерс: "Мирът" в Украйна ще доведе до образуването на икономическа черна дупка

Мирният план за Украйна, който ще доведе до отделянето от страната на окупираните от Русия територии, ще струва скъпо на Европа, анализира Ройтерс. Всички предложения за прекратяване на огъня, представени през последните две седмици от администрацията на САЩ или от европейците, предполагат, че Киев ще се съгласи Русия да запази поне временен контрол над двете окупирани от нея области - Донецка и Луганска. Това ще предизвика вълна от несигурност, която ще оказва натиск върху европейската икономика в продължение на много години.



На първо място, мирното споразумение ще доведе до изостряне на въпроса дали президентът на Русия Владимир Путин някога ще се съгласи замразените резерви на страната му - около 300 милиарда долара в САЩ, Япония, Великобритания и Европа - да бъдат използвани за възстановяването на Украйна, както изискват правителствата на страните от ЕС.



В най-добрия случай е малко вероятно той да се съгласи на това. Предложението, което се обсъжда в ЕС и се подкрепя от германския канцлер Фридрих Мерц, предполага използването поне на активите, замразени в ЕС - около 210 милиарда долара - като гаранция за "репарационен кредит" за Украйна. Но лидерите на ЕС трябва да действат много по-бързо, за да могат тези активи да помогнат на Киев да компенсира щетите от руската агресия.



Преди почти година Световната банка оцени разходите за възстановяването на страната на 524 милиарда долара за следващите 10 години. Година по-късно, според европейски служител, сумата на сметката се е приближила до 600 милиарда долара, както съобщава Breakingviews. Вместо Русия да поеме половината от тази сума, като се откаже от замразените резерви, съюзниците на Украйна вероятно ще трябва да поемат по-голямата част от тежестта.



Според данни на Световната банка възстановяването на Украйна ще трябва да се финансира с средства от чуждестранни правителства, международни организации и частни инвеститори. Но ако статутът на териториите не бъде уреден, Украйна няма да може да разчита на приток на частен чуждестранен капитал, който да помогне на икономиката ѝ да се възстанови.



Дори и двете страни да приемат нестабилното статукво, страхът от подновяване на военните действия - и от нова руска инвазия - ще отблъсква инвеститорите в продължение на дълги години.



Икономиката на Украйна демонстрира устойчивост от началото на войната през 2022 г. Въпреки това, според прогнозите на Международния валутен фонд, през тази година БВП на страната все още ще бъде с 20% по-нисък от нивото през 2021 г. А Донбас и Луганск са съставлявали около 15% от производството на страната към този момент, според данни на Световната банка. Ето защо възстановяването ще отнеме време.

Някои от над 5 милиона украински бежанци, които са намерили убежище в други европейски страни - около 75% от които са жени и деца - може да решат да се върнат в родината си, дори ако примирието с Русия изглежда крехко. Това ще помогне за подобряване на перспективите за растеж на страната чрез увеличаване на работната сила.



ЕС ще трябва да продължи да помага на Киев в обучението на завръщащите се бежанци и финансирането на тяхното социално осигуряване, докато хората се адаптират към нуждите на възстановяването на страната. Подобна подкрепа ще бъде необходима и за 200 000 войници, които ще се върнат към гражданския живот, ако числеността на въоръжените сили на Украйна бъде определена на 800 000 души, както предлага ЕС.



Присъединяването на Украйна към Европейския съюз също ще бъде възпрепятствано от нарушаването на нейната териториална цялост, ако международният статут на двата региона, които се намират в състояние на несигурност, не бъде окончателно уреден. Контролът върху суверенните граници се разглежда от ЕС като гаранция, че неговите закони и правила ще бъдат спазвани от националните правителства.



Ако в Източна Украйна бъде обявено примирие, което в момента се обмисля, западноевропейците най-вероятно ще бъдат принудени да увеличат разходите за отбрана дори по-бързо, отколкото са планирали. Насърчавайки войната на Путин, другите страни, близки до Русия, ще бъдат принудени да засилят бдителността си, както и останалата част от Европа.



Инвеститорите, които сринаха европейските акции в отбранителния сектор с 5% след обявяването на първоначалния "мирен" план на Тръмп (а акциите на компании като германската Rheinmetall паднаха с 13%), изглежда не осъзнават, че Украйна не е единственият купувач на европейско оръжие. Растящите отбранителни бюджети в региона ще бъдат изразходвани за подготовка за потенциален конфликт с Русия.



Последната причина за безпокойство на Европа и Украйна е, че "мирът" ще даде на Путин икономическа почивка. В първоначалната американска версия на възможно примирие икономическите санкции на Вашингтон, действащи от 2022 г., ще бъдат отменени. След три години на прегряване поради прехода към пълноценна военна икономика това ще бъде повратна точка за Русия.



В настоящата ситуация се очаква БВП на страната да нарасне през следващата година с 0,5-1 %, според оценките на икономистите. Промишленото производство в гражданския сектор се свива, а дори военното производство достигна пиковата си мощност. Военните разходи в момента възлизат на 8% от БВП - това е занижена оценка, тъй като много части от отбранителния бюджет остават секретни.



В резултат на това бюджетният дефицит през тази година се удвои в сравнение с 2024 г. и надхвърли 3% от БВП. А правителството, лишено от възможността да заема средства от финансовите пазари, е принудено да финансира дефицита с вътрешни ресурси.



Правителството вече обяви, че през следващата година ще бъде увеличен ДДС, което ще се отрази на потребителите и ще засили инфлацията. В момента цените растат с 8% годишно, въпреки че основният лихвен процент на Централната банка все още е над 16%. Но ако санкциите бъдат отменени, перспективите за икономиката - и следователно за превъоръжаването на Русия - ще изглеждат по-оптимистични.



Частичното примирие, основано на статуквото, ще има едно мощно предимство - край на разрушенията и хилядите безсмислени смърти. Но ако Европа се окаже обременена с нестабилна Украйна за дълги години, ще възникне опасност от финансова черна дупка - и реална вероятност от бъдещ конфликт при всички случаи.

Източник Дир.бг








