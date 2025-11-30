  • Instagram
5-годишно детенце падна от блок в столичния кв. "Света Троица" загина

5-годишно детенце падна от блок в столичния кв. "Света Троица" загина
5-годишно дете е загинало, след като е паднало от блок в столичния кв. "Света Троица", , съобщиха от МВР за БТА.

Сигналът за инцидента е подаден малко преди 12 ч. днес. Полицаи и Бърза помощ са пристигнали веднага на мястото, но момченцето вече е било мъртво.

Все още се извършват огледи и се разпитват свидетели.

